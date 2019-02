Incendio afectó a reconocida casa de té

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un principio de incendio se produjo este lunes en horas de la mañana en una casa de té ubicada en la intersección de calles Urquiza y Belgrano, de Paraná.



Según se informó, el fuego se desató en la sala principal en donde la gente comúnmente desayuna o merienda. Allí se generó un cortocircuito en un aire acondicionado.



Al momento del hecho no había personas en el interior del comercio. Los vecinos alertaron al 911 de lo que estaba ocurriendo. Luego, los Bomberos Zapadores acudieron a apagar las llamas.



Elonce TV registró daños materiales en sillas, mesas y un aire acondicionado. "Esperamos unos minutos al propietario del local pero como no llegaba tuvimos que romper una ventana para ingresar. Cortamos la instalación eléctrica para evitar que siga generándose fuego", indicaron desde Bomberos Zapadores.



Confirmaron que no hubo personas lesionadas. Elonce.com