Liberaron más de 50 animales recuperados en la granja de Don Avelino Fontana

Liberaron 55 animales de seis especies que se encontraban en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Avelino Fontana, que funciona en su predio de calle Francia al final, en Paraná."Esta era una deuda que teníamos con la gente, que por distintos motivos que fueron solucionados, llegamos a un acuerdo junto con Fauna para ir liberando los animales que están en condiciones y previo un estudio con el veterinario", confirmó a, el director del Centro, Avelino Fontana.Y en ese sentido indicó que "se concluyó liberar un total de 75 animales en dos tandas: hoy serán 55 y más adelante, los otros". "Son caranchos, tortugas, patitos maiceros, dos zorros, búhos de campanario, caracoleros, chimangos, y otras especies", detalló.Don Avelino se mostró "feliz porque llegamos a un entendimiento" para la liberación de las especies. Y en ese marco remarcó que, "años anteriores hemos liberado muchísimos animales, pero me había quedado atrás por problemas que tuve como consecuencia de un tornado y otras cuestiones que fueron solucionadas"."Son 55 animales de seis especies que Don Avelino seleccionó para su liberación", sostuvo ante, el director general de Fiscalización Agroalimentaria, Félix Esquivel. Y en esa línea felicitó "a Don Avelino Fontana y las proteccionistas Mary y Susana que junto a la secretaría provincial de Provincial, por indicaciones del gobernador Gustavo Bordet, trabajaron articuladamente para la protección de nuestra fauna autóctona".En la oportunidad, Esquivel destacó que este año, junto a la Brigada de Abigeato, "se liberaron más de seis mil aves que fueron encontradas en cautiverio para la comercialización". E instó a vecinos a denunciar a quienes tengan animales en cautiverio. Las exposiciones deben realizarse en la comisaría más cercana o ante la Dirección de Fiscalización ubicada sobre calle España 33."Es importante hacer la denuncia, que el ciudadano informe para combatir el tráfico ilegal de nuestra fauna, a fin de que entre todos mejoremos la calidad de vida de nuestros animales", insistió.Por su parte, las protecciones instaron a "que no se cierre el Centro de Don Avelino, y que sea un lugar de recuperación de animales, una granja donde los alumnos que la visitan junto a sus docentes, puedan ver cómo los animales evolucionan satisfactoriamente para su liberación"."Intentamos proteger a todos los animales y hoy es un día de alegría porque ellos empiezan una nueva vida, es un renacer hacia una nueva vida", remarcaron."Los vecinos que tenían un animal y no sabían dónde llevarlo, se lo traían a Don Avelino y él los recibía con los brazos abiertos", destacaron las proteccionistas, al tiempo que instaron a "no comprar animales silvestres".El Centro de Recuperación de Animales Silvestres nació en 1997 de la mano de Don Abelino Fontana con el objetivo de dar asilo a animales, tanto autóctonos como exóticos, que son víctimas del tráfico ilegal de fauna, o llegan a los centros urbanos, desorientados a causa de la pérdida de hábitat.