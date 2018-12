Vecinos mostraron los planos de la calle usurpada: "Figura como un arroyo"

Martín, el vecino que decidió perforar el hormigonado del entubamiento del arroyo Antoñico para colocar un portón sobre la calle, aseguró aque fue "por una cuestión de seguridad".Sus declaraciones fueron en el marco del operativo municipal y policial que comenzó en la mañana de este jueves para liberar un sector de calle División Los Andes, entre O´Higgins y Miguel David, que había sido usurpado por vecinos.Pero son unas 17 familias las que aseguran que las edificaciones fueron construidas en la legalidad y mostraron sus escrituras, con los impuestos "al día".

"En los planos, esto figura como un arroyo mínimo"

"En Catastro me dijeron que no había ningún inconveniente con que se cerrara porque eso no era una calle, sino, un arroyo", argumentó el vecino.Los vecinos se organizaron para cerrar esa zona porque "mucha gente de mal vivir, cada vez que pasaba, se llevaban algo y apedreaban las casas"."Por eso hicimos esa inversión, de lo contrario, no lo hubiéramos hecho", se justificó Martín, al tiempo que reveló que ya habían comprado el portón entre todos los vecinos para cerrar la calle."Nos avisaron que esto no se podía hacer y nos dieron audiencia para el 2 de enero", adelantó, al tiempo que sentenció: "Cada vecino luchará por lo suyo. No es nuestra culpa que el municipio no tenga personal capacitado para habernos dicho, antes de gastar tiempo y dinero en lo que hicimos, que esto no se podía hacer".