Quienes usurparon una calle tienen una semana para despejar la zona

Rodolfo Emery, titular de la Dirección General de Programas Especiales Ambientales de la Comuna, explicó cómo sigue la situación tras la denuncia policial que realizó el municipio por usurpación de la vía pública en un sector de calle División Los Andes, entre O´Higgins y Miguel David.El funcionario anticipó este miércoles que "la semana que viene vamos a verificar si acataron la orden; si no, tenemos la potestad para liberar el espacio público y vamos a llevar las cuadrillas y máquinas necesarias para hacerlo".Cabe recordar que los intrusos ya habían demarcado los terrenos loteados, perforado la vía pública, colocado pilotes y mantenían la calle cortada con alambre tejido.Sobre esto, Emery señaló aque "no se puede hablar de buena fe del comprador, porque si vas a comprar una calle ya sabés que es totalmente irregular".El lunes, la comuna acudió ante la denuncia de vecinos de calle División Los Andes, que en el sector del entubamiento del arroyo Antoñico -entre O´Higgins y Miguel David-, unas personas estaban realizando perforaciones y cercando en medio de la traza vial.Actuó la Dirección General de Programas Especiales Ambientales, que conjuntamente con personal del 911 de la Policía de Entre Ríos y de la Seccional 13a. de la zona, quienes impidieron a los intrusos seguir realizando la apropiación de esos terrenos que son públicos.Emery explicó que en forma conjunta "se hizo la verificación de que algunas personas habían cercado la calle, perforando el conducto para plantar unos postes. Se notificó a dichas personas que estaban trabajando ahí y manifestaban ser empleados, que se adjudicaban la propiedad de la calle, porque adujeron que habían comprado esos terrenos. Se los notificó que tenían que liberar la calle en forma inmediata y posteriormente se hizo la denuncia en sede policial para iniciar las acciones legales correspondientes".Según se explayó Emery, "los intrusos contaron que alguien había loteado ese lugar y se los vendió; querían cercarlo y romper el entubamiento del arroyo, que ocupa todo el ancho de la calle que ya tiene colocado hormigón y cuenta con cordón cuneta". Emery adujo que la perforación debió haberse hecho con algún martillo neumático.La misma es una calle que es transitada y notaron que los trabajos se había iniciado un día antes, ya que además de pilotes colocados, habían iniciado el cerramiento con alambres tejidos. "Se los notificó que tenían que retirarlos de manera inmediata y habilitar la calle, y que de no hacerlo, la Municipalidad acudiría con cuadrillas a liberar la zona", acotó.El llamado que alertó del incidente, fue derivado al área de Control urbano de peatonal y pirotecnia que estaban trabajando en tareas de prevención por la Fiestas y de allí enviaron inspectores que estaban trabajando en la calle para verificar el intrusamiento.