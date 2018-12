Un gesto para destacar: Policías encontraron más de 5.000 pesos y lo devolvieron

El trabajo de la Motorizada



Muchos podrán decir que es su deber y también el de todo ciudadano devolver lo que uno encuentra y no le pertenece, pero en los tiempos que corren es dable destacar el gesto que tuvieron dos policías de la Patrulla Motorizada, el Sargento Lugo y el Cabo Tabáres.Según relataron los protagonistas de esta historia a, estaban cubriendo su servicio en la intersección de calles España y peatonal San Martín, más precisamente parados en la puerta del Banco Nación, cuando divisaron a pocos metros un fajo de dinero. Sin dudar, lo recogieron y se pusieron en marcha para localizar al dueño del efectivo."Estábamos cubriendo el servicio en el Banco Nación yIngresamos al banco y", confirmó el Sargento Lugo.El hombre, queEn tanto que el Cabo Tabáres, contó que. Al hablar con el hombre, éste les manifestó su preocupación por haber perdido del dinero porqueLos efectivos, destacaron además la colaboración del personal del Banco Nación quienes verificaron las cámaras de seguridad, aunque no se pudo visualizar al hombre."Hace 12 años que estoy en la Motorizada y cada día trato de ser mejor policía, más profesional y ser un ejemplo para mis compañeros. Con ayudar a la gente y servir a la sociedad estoy conforme", dijo Lugo al hablar sobre su profesión. Mientras que Tabáres opinó: "Para mí es una satisfacción enorme, no es la primera vez que encontramos algo, y siempre se ha devuelto y la gente con las gracias nos ha dejado conforme".Facundo Calveira, es oficial Sub Inspector y se desempeña como Oficial de Servicio de la Guardia Nº 1 de la sección Patrulla Motorizada. En diálogo con, explicó el trabajo que realizan."Nos dedicamos a la prevención urbana y todo lo que es el patrullaje de la zona céntrica, Parque y algunos barrios de la ciudad. También se atienden cuestiones que surgen de llamados de vecinos o de lo que se detecta a través de las cámaras del 911".En tal sentido, se indicó que por estos días, en el centro de la ciudad hay mucho movimiento de gente, por lo que recomiendan andar con precaución, "cuidarse y cuidar lo que tienen".