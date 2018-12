Se labraron actas por venta de pirotecnia y se decomisó mercadería en Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó un arduo trabajo para respetar el Decreto N° 1.469/17 que prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elementos de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización.De ese modo, en las últimas semanas se sancionó a distribuidoras y se labraron actas correspondientes por no respetar este artículo prohibido. Asimismo, desde las direcciones de Habilitaciones Comerciales y de Medio Ambiente trabajaron hasta cerca de la medianoche del 24 de diciembre efectuando el decomiso de pirotecnia y se efectivizaron las sanciones pertinentes.Mariel Varisco, subsecretaria de Legal y Técnica de la Comuna, resaltó el trabajo de los empleados municipales y el apoyo que se logró desde la ciudadanía para impedir el uso de cohetes no autorizados: "Los inspectores de las dos áreas tuvieron muy buena predisposición, también la ciudadanía colaboró en este sentido. Si bien para celebrar la llegada de Navidad se sintieron cohetes, fueron en poco caudal y se registraron muy pocos accidentes por pirotecnia", sostuvo.