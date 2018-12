Fotos: El balneario municipal, uno de los puntos de encuentro de los paranaenses

Con una máxima prevista en 31.3ºC para este miércoles en la capital entrerriana,recorrió el balneario municipal, una de las playas elegidas por los paranaenses para disfrutar la jornada."El vientito, la rompe", aseguró un visitante en relación a la brisa que se registró horas antes del mediodía. "A la mañana, está re tranquilo para venir porque no hay música.. de hecho, algunos aprovechan y vienen a leer", comentó.Es que según valoró, las playas del municipal se constituyen como "una escapadita, tranca".Ubicado en la costanera baja de la ciudad, bajo la sombra de los sauces que allí se ubican, el lugar invita para el disfrute de unos mates y seguir. "Sirve para recargar pilas y continuar trabajando", comentó el joven, al tiempo que acotó que "otros aprovechan para pasar el día"."Las playas están hermosas y ayer estuvo bastante concurrido, además, porque favoreció el calor", destacó Rubén, uno de los guardavidas del balneario municipal."El estado del agua es buena, no está contaminada, no hay peligros para los niños y las recomendaciones son las mismas de siempre, que respeten el vallado y las indicaciones de los guardavidas", agregó."Se elige esta playa porque la mantenemos en buen estado", remarcó.Por su parte, dos amigas que acordaron en el balneario municipal como punto de encuentro, valoraron que, "el río siempre es una muy compañía"."Uno pierde el disfrute de cuánto valor tiene el contar con un río", reconoció una de ellas. La otra, por su parte, destacó que "la playa está perfectamente limpia y los baños muy bien cuidados".