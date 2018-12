Durante el fin de semana navideño pasaron por el Túnel 57.000 vehículos

Paraná Hubo demoras para transitar por el Túnel Subfluvial

El director del Túnel por la provincia de Entre Ríos, Juan José Martínez, informó que durante el fin de semana navideño cruzaron por el viaducto 57.000 vehículos. Aseveró aque el movimiento "fue constante".El funcionario manifestó que "ya arranca la temporada" de mayor cantidad de tránsito, por lo cual pidió a los conductores respetar las señales en cuanto a las velocidades permitidas, las luces bajas encendidas y respetar a los inspectores, lo cual hace que haya bajísimas posibilidades de que haya accidentes".Asimismo, acotó que en el enlace "hay cuatro radares, dos en cada mano del túnel. Eso indica a la velocidad que va. No es para cobrar multa, sino para alertar al usuario. Queremos evitar accidentes, no cobrar multas".Finalmente, señaló que "todavía no hay nada previsto" en cuando modificaciones de tarifas, aunque aclaró que dependerá del valor del dólar, puesto que la mayoría de los insumos se cotizan en moneda extranjera".