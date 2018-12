Insisten en las recomendaciones para el cuidado de la salud durante las Fiestas

Tras los festejos por Navidad,consultó en el Centro de Salud "Ramón Carrillo", ubicado en barrio San Agustín de Paraná, cuáles fueron las patologías que se registraron y cómo se brindará la atención durante el asueto y receso."Los motivos de consulta en emergencias son similares, accidentes que tratamos de prever a través de la consejería con talleres previos relacionados con el", indicó a, la directora del nosocomio, Georgina López.Y en ese sentido, la doctora hizo hincapié en "la, sobre todo en el caso de los pequeños y ancianos, que son los que corren más riesgos; además deAsimismo, remarcó a pacientes de riesgo, "queporque las dos causas más importantes de internación son, por un lado, las transgresiones alimentarias que descompensan patologías previas, y por otro lado, el dejar de tomar la medicación".Respecto de los cuidados de la salud durante esta época del año, la responsable de Carrillo señaló que,por situaciones que venimos procesando y balanceamos a fin de año".Fue por eso que López recomendó: ", y pensar qué otras buenas podemos hacer. Siempre, la familia debe tener algo positivo en que afianzarse y seguir a partir de eso".Se recordará que el asueto para el personal de la administración pública es del 26 al 28 de diciembre, y receso entre el 2 y el 11 de enero de 2019, que se computará a cuenta de la licencia anual ordinaria.. No es el mismo flujo de pacientes que habitualmente, pero los servicios básicos están cubiertos", confirmó la responsable del Carrillo., sentenció la médica. "Cada servicio tiene un encargado que organiza las licencias y luego se evalúa si es posible o no, otorgárselas para que el funcionamiento del hospital no se vea resentido", explicó.