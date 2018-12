Trasladan al intendente Varisco a la Fundación Favaloro

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, será trasladado en las próximas horas a la Fundación Favaloro, confirmó ael jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, Guillermo Grieve.", dijo el profesional.Enseguida confirmó a este medio que el jefe comunal "descansó durante toda la noche. Concluimos con todos los estudios esta mañana y decidimos que,, cuando tengamos todos los contactos".Asimismo, señaló que completar los exámenes médicos y eventuales tratamientos le demandará al menor "la próxima semana".Al insistir sobre el estado de salud de Varisco, Grieve aseveró: ". Hemos visto todo el avance, fundamentalmente desde ayer hasta hoy, pero él necesita un complemento de tratamiento que será muy importante para el tratamiento global de su patología".El profesional ratificó que", porque "no hubo infarto agudo de miocardio"."Está perfectamente lúcido. Conversó conmigo y me pidió que le muestre los estudios, cómo se encuentra su corazón y sus arterias. Yo le hice el control. Él me hacía preguntas sobre cómo funcionaba y qué pasaba con el corazón", completó Grieve.