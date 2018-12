"Fue bastante menos el uso de pirotecnia sonora que años anteriores"

Con motivos de las Fiestas, desde Salud Animal del municipio de Paraná reiteraron los, cuyo uso está prohibido en la ciudad., destacó a, la veterinaria Patricia Smith. Y en ese sentido recomendó que "no seden a los animales porque no pierden la consciencia, si la parte motriz, y ellos sienten igual"."Que los dejen en un lugar tranquilos con un tapón de algodón en los oídos, y la música un poco más fuerte para que no escuchen los sonidos. Tenerlos en un ambiente tranquilo, y no apañarlos ni abrazarlos porque eso es peor ya que en el futuro acentúa mas el miedo a los truenos y otros ruidos", explicó., la veterinaria remarcó que, "es fundamental ponerles con collar o una cinta con el número de teléfono del propietario para que quienes lo encuentren, se comuniquen y así se soluciona más rápido el problema".Y en ese sentido comentó que, "las redes sociales son fantásticas y hay muchos grupos de animales perdidos y encontrados"."Instamos a los vecinos que sean solidarios tanto con las personas como con los animales, y los tengan en sus casas hasta que aparezca el dueño", señaló.En la oportunidad comentó que en el Centro de Atención Primaria de Salud Animal, ubicado sobre calle República Siria al 500, no hay lugares para alojar animales perdidos. "Tenemos dos o tres caniles que son utilizados para observación anti-rábica", indicó.Respecto de lase indicó que los días 27 y 28 se trabajará con personal reducido. "No dejen de traer a las mascotas a castrar", alentaron."A los transportistas les pedimos que traigan tres animales cada uno y que se pongan de acuerdo para hacerlo durante estos días porque se les quiere dar la oportunidad a las personas que tienen sus días libres y vacaciones", se señaló desde el Centro.Durante el, los veterinarios y personal de Salud Animal se tomará su descanso, con lo cual, habrá limitaciones con servicio reducido. En tanto,