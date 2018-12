Los jóvenes se congregaron en el "rulo" del túnel para el festejo de Navidad

Noche tranquila

Operativo cuestionado

En el "rulo" del túnel

"Se dispondrán operativos en los principales espacios públicos, plaza Mujeres Entrerrianas (ex Hipódromo), Thompson y Parque Urquiza, siendo éste último el principal punto de encuentro",la Jefatura Departamental de Policía junto al área de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, diagramaron un operativo de control por los festejos de Navidad en la noche de este lunes 24 y madrugada del 25.En ese sentido, detalló que las restricciones y"La noche fue tranquila, el personal pasó desapercibido, y no hubo casi intervenciones. Hubo movimiento de familias, y una gran tranquilidad", indicó el comisario Marcos Antoniow, que dialogó este martes conSin embargo, quienes pudieron transitar en la zona de Avenida Almafuerte, en las inmediaciones de la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, pudieron ver una gran cantidad de jóvenes que deambulaban por la zona, indicaron vecinos a Elonce.Asimismo, según se pudo saber, el lugar de encuentro en la madrugada del 25 de diciembre,"La policía no dejaba circular, para llegar al túnel debías ir hasta Blas Parera, una vergüenza y un abuso. No se puede cortar la ruta de esa manera", cuestionó Sebastián sobre el operativo en la zona del acceso al túnel subfluvial.