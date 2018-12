Las compras de último momento y la opinión de los comerciantes sobre las ventas

Compras de último momento

Los clientes

Los comerciantes

La inflación impactó en los bolsillos y muchas personas, ajustaron sus gastos en compras navideñas. Pero en los días previos a la Navidad, hubo un repunte y un alivio para los comercios locales. En la peatonal San Martín y en otros lugares de la ciudad, muchas personas salieron a último momento, a comprar regalos: aprovecharon a pagar con el aguinaldo y en cuotas, recurriendo a la financiación sin interés.Desde las primeras horas de este lunes, se notó un intenso movimiento en el centro de la ciudad, pero también en los puntos comerciales dispersos en los diferentes barrios de la capital entrerriana.Los detalles para afinar el festejo de la Nochebuena, son los que marcaron el ritmo de los comercios este lunes. Algunos paranaenses dialogaron con Elonce TV y se refirieron a las compras de último momento. Mientras en los comerciantes se refirieron a las ventas de fin de año."No terminaba más de hacer las compras", dijo una señora y agregó que estaba "conforme con los precios" que había conseguido."Ya cumplimos con los nietos y con los hijos. Ahora nos volvemos", afirmó una pareja de jubilados que ya emprendía el regreso cuando el calor comenzaba a hacerse sentir en el centro de la capital entrerriana. "Los precios están salados, pero con la tarjeta no se siente tanto", acotó la mujer."Está tranquilo el centro, no como otros años. Se ve que la gente ha comprado antes y no han sido irresponsables como nosotros que vinimos a último momento", dijo Agustina que estaba en compañía de su pareja.Otra mujer que cargaba una bolsa llena de ropa, dijo a Elonce TV que "vine a último momento pro un problema familiar, pero ya está todo comprado por suerte", aseguró.Una comerciante de calle Alem contó que "hubo mucha gente desde el sábado y hoy, ya fue más tranquilo".Un empleado de un local de vestimenta sobre la peatonal San Martín, afirmó a Elonce TV que "se vendió un poco mejor de lo que esperábamos. El viernes y el sábado hubo mucho movimiento, pero el domingo no hubo tanta gente", resaltó.Otro comerciante de la peatonal sostuvo que "la gente compra mucho en cuotas, en 3 o en 6 pagos que era la promoción de jueves a domingo y este lunes, tenemos 3 cuotas sin interés", sostuvo.