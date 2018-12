"Casos como el de Joaquina te hacen reelegir la profesión", expresó pediatra

Video: "Casos como el de Joaquina te hacen reelegir la profesión", expresó una pediatra

El trabajo que se realiza en la terapia intensiva del Hospital San Roque es arduo y pocas veces sale a la luz. Un gran equipo está detrás de cada niño que se debate entre la vida y la muerte.Carolina Basavilbaso, pediatra e integrante del equipo de Terapia Intensiva, contó aque "la terapia intensiva no es lo que hay, sino lo que está por venir. Nuestra terapia tiene capacidad para 12 niños y la época de más internaciones en este espacio es el invierno".Se refirió al caso de Joaquina Bressan y explicó que "ella entró a la terapia el día sábado. Fue recibida por las dos médicas que estaban de guardia junto con el equipo de enfermería y un cirujano. Se tomaron decisiones muy acertadas ese mismo día y el posterior, que fueron los momentos en que más grave estuvo. Se trabajó muy bien, el equipo completo de la guardia de terapia, en conjunto con el Servicio de Cirugía, llegó a muy buen resultado".En ese sentido, dijo que "está muy bueno resaltar el trabajo de mis compañeras, que son chicas que han sido formadas en el hospital: la Dra. Magdalena Kloster, la Dra. Nadia Ojeda, la Dra. Rocío Duarte y la Dra. Marina Palavechini. Ellas estuvieron los días que Joaquina estuvo muy grave. Luego en la semana el equipo continuó con el trabajo"."Si bien nuestro jefe de servicio nos felicitó a todos, está bueno que la gente sepa del trabajo que se realiza, que es bastante anónimo. Somos médicos de guardia", agregó.Relató que "cuando uno empieza en esto siente que le chocan más las situaciones de los niños, el estado crítico, el sufrimiento, el dolor y hasta la muerte. Cada médico lo va manejando a medida que puede y como mejor le va saliendo. Esta profesión, pero aún más esta especialidad, es más de vocación, te tiene que gustar mucho porque son muchas horas de estar adentro del hospital. Dejás a tus hijos, a tu familia, para atender a otros niños. Se pasan muchas amarguras, muchas tristezas. Por suerte en pediatría tenés más alegrías que tristezas"."Es muy difícil para nosotros salir a dar malas noticias, es lo peor que nos puede pasar. No es fácil ver a la familia. Por suerte no es lo más común gracias a Dios, pero no es una tarea fácil. Nosotros no quedamos bien cuando el niño no presenta los resultados esperados", dijo.Sobre su experiencia persona, manifestó que "desde que empecé la facultad en Córdoba siempre supe que quería ser pediatra. Me vine a hacer la residencia al Hospital San Roque. Cuando uno se va formando en esta especialidad tiene que ir rotando y estar trabajando también en la terapia intensiva. Me sentí bien trabajando con esa clase de pacientes y es por eso que elegí seguir haciendo la especialidad de terapia. Eso sale de uno".Asimismo, señaló que "lo que más tenemos son pacientes graves por accidentes de tránsito, niños que van sin cinturón de seguridad, choques en las rutas"."Cuando vos tenés que dar buenas noticias es hermosa, cuando le sacás el respirador, cuando está respondiendo bien al tratamiento, la gratitud de los padres, la alegría, son momentos que te hacen reelegir esta especialidad", finalizó.