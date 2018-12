Papá Noel entregó juguetes en el Hospital San Roque: "Lo hago con el alma"

Video: Enfermeros del San Roque hicieron colecta de regalos y Papá Noel los entregó

Trabajadores del Hospital San Roque hicieron una colecta de juguetes. Este lunes, acompañados por Papá Noel, entregaron los obsequios a los niños que están internados en el nosocomio.Claudia Sánchez, integrante del cuerpo de enfermeros del Hospital San Roque, contó aque "hace tres años que lo venimos haciendo, con diferentes personas pero siempre acompañados por el grupo de enfermería y quienes trabajan en los consultorios externos"."Este año pensamos que no íbamos a llegar, pero gracias a una donación que llegó desde la ciudad de Crespo tuvimos más de lo esperado. Juntamos más de mil juguetes, sumado a ropa y otros elementos", relató.Los juguetes "fueron clasificados para bebé, para nenes y nenas, pero también para adolescentes. Este año hay muchos libros para compartir. Es importante que lo hagan. Hay cartitas con la historia de cada pequeño".Papá Noel, por su parte, manifestó que "los chicos siempre me reciben bien. Ellos me esperan todo el año. Mi recompensa es la sonrisa de los niños. Hace 26 años que hago esto, lo llevo en el alma. Mi deseo es mucha felicidad".