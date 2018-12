Video: "Corcho" González: "Siempre defiendo lo nuestro, lo muestro con orgullo"

El paranaense Gabriel "Corcho" González, de 22 años, estuvo en el programa El Despertador y contó cómo se inició en la música. Además, habló sobre el orgullo que siente por el chamamé.



"Siempre es bueno defender lo nuestro. Es algo que muy poquito se ve, el chamamé y la música característica. Siempre la defiendo y muestro con orgullo", expresó a Elonce TV.



Asimismo, relató que "cuando era chico no quería saber nada de tocar el acordeón. Quería jugar y hacer otras cosas. Mi papá hizo un trabajo y un señor no tenía dinero para pagarle, así que le entregó un acordeón. Me mandaron a aprender y le agarré la mano, fue muy lindo. Agradezco que me hayan metido en esto, es muy sano, muy rústico, muy nuestro".



"Hago chamamé y otros géneros. Este año incorporamos la parte tropical en el show. Hasta el momento veníamos solo con chamamé y ritmos característicos, como paso doble. Es muy lindo, divertido. Es una satisfacción enorme ver que a la gente le gusta lo que uno hace", agregó.