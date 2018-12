Festejos de Navidad: Esta noche habrá corte de calles y mayor presencia policial

Bajo el lema Festejar sin alcohol, la Jefatura Departamental de Policía junto al área de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, diagraman el operativo de control de cara a los festejos por Navidad previstos para la noche de este lunes 24 y madrugada del 25.



"Se dispondrán operativos en los principales espacios públicos, plaza Mujeres Entrerrianas (ex Hipódromo), Thompson y Parque Urquiza, siendo éste último el principal punto de encuentro", indicó a Elonce TV, el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow.



Y en ese sentido, detalló las restricciones y cortes al tránsito vehicular previstos para la zona del Parque Urquiza.



-Por Laurencena habrá circulación vehicular de Este a Oeste en la zona de la Costanera Baja, y no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas en envases de vidrio. Eventualmente, se cortará la circulación en función de la saturación que haya en la zona del balneario municipal y la plaza de la locomotora, y se habilitará solo el ingreso peatonal.



-Calles De La Torre y Vera y San Martín, Acuerdo de San Nicolás y Cuesta de Izaguirre, eventualmente, serán calles de circulación para el tránsito vehicular desde Laurencena hacia la parte alta del Parte Urquiza, no así en el sentido inverso, es decir, para el lado del río.



-En El Rosedal, por calles Etchevehere, Gregoria Matorras y San Martín, en la zona de la Costanera Alta, se podrá circular pero no estacionar.



-Habrá cortes en calles Miranda y Etchevehere, Mitre y Miranda, Santiago del Estero y Mitre, para encausar a los jóvenes que concurran de manera peatonal a la parte baja de la Costanera.



-Por calle Alameda la circunvalación será en sentido Este a Oeste y en la zona del monumento a Urquiza se podrá circular pero no estacionar para quienes quieran bajar por la cuesta de los Vascos hacia Bajada Grande.



- También habrá controles en calles Nicaragua y Estrada, en la zona baja del Parque Urquiza, previendo el no ingreso de bebidas alcohólicas y para que se ingrese solo de forma peatonal o circulación de vehículos en sentido Este a Oeste.



-En calles Estrada y Anacleto habrá circulación de salida desde el Parque para evitar el embotellamiento de autos.



-En la zona del Patito Sirirí también se podrá circular pero no estacionar.



Respecto de los operativos previstos para la zona del Thompson, el comisario indicó que, "se podrá circular pero no estacionar". "Los controles serán sobre calles Bravard y Soler donde se invitará a los conductores a exhibir las bauleras de sus autos porque no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas en envases de vidrio para evitar desmanes como ocurrió en años anteriores", remarcó el funcionario policial.



El mismo operativo se instrumentará en Plaza de las Mujeres Entrerrianas. Elonce.com