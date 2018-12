Cómo funcionan los distintos servicios públicos este lunes

Este lunes los distintos servicios funcionarán con horarios restringidos respecto al resto de la semana. Recolección de residuos Con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad, la municipalidad de Paraná dispuso un cronograma especial para la recolección de residuos.



Este domingo el servicio será por la noche; el lunes 24, la recolección se dará en los turnos matutinos y vespertinos; en tanto que el martes 25, se retomará con el servicio nocturno.



Para evitar la acumulación de desechos y mantener la ciudad limpia, se recomienda a la ciudadanía tirar la basura en los momentos que corresponda y siempre dentro de los contenedores dispuestos en cada cuadra de la ciudad. Supermercados y comercios El 24 y 31 de diciembre, las grandes cadenas de supermercados y otros comercios definen cerrar sus puertas para venta al público antes de lo habitual. Otras pymes casi siempre se extienden un poco más. En la mayoría de los casos el horario de atención es hasta las 18.



Esta medida se toma para que los empleados de comercio tengan tiempo de salir de trabajar y llegar a tiempo a sus casas para pasar las fiestas en familia.



Por ello, el sindicato que los nuclea, teniendo en cuenta que muchas veces la gente sale a comprar cosas sobre la hora de cierre y los comerciantes deben mantener abiertas las puertas de los negocios, este año lanzó nuevamente una campaña que difunden a través de panfletos o redes sociales, en la que solicitan a los consumidores un "gesto solidario".



En el mismo, especifican: "Como siempre hacemos en este tiempo, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los trabajadores de comercio le sugerimos a nuestros vecinos, a los que atendemos a lo largo del año, que hagan sus compras con tiempo, y no a último momento. ¡Así todos podemos festejar! Hospitales y centros de salud Para garantizar los servicios esenciales y el funcionamiento de las distintas dependencias el gobierno entrerriano estipuló para el personal de la administración pública, a través del decreto 4480 del 14 de diciembre de 2018, asueto (del 26 al 28 de diciembre) y receso (entre el 2 y el 11 de enero de 2019, a cuenta de la licencia anual ordinaria).



Por su parte el ministerio de Salud dictó la resolución 5206 que establece las prestaciones de los servicios esenciales e ineludibles en hospitales y centros de salud mediante guardias mínimas.



En lo que respecta a los nosocomios de referencia, en Paraná, el hospital San Martín atenderá por consultorio externo en el horario de 8 a 11: Guardias de Oftalmología; Nefrología; Cardiología; Oncología; Hematología; Infectología; Ginecología y Cirugía de tórax (miércoles y jueves); vacunación para fiebre amarilla (miércoles y viernes), Bioquímica y Cirugía General (jueves).



Asimismo, también en la capital entrerriana, el hospital Materno Infantil San Roque comunicó que no realizarán consultorio externo los servicios de Gastroenterología, Cardiología, Otorrinolaringología, Niño Sano (turno mañana), Urología y Cirugía Plástica (éstos dos últimos por licencia). En tanto sí harán consultorio externo las áreas de: Dermatología (miércoles y jueves), Cirugía (viernes), Traumatología, Fonoaudiología, Neurología, Nefrología, Alto Riesgo, Adolescencia, Endocrinología, Oncohematología, Cuidados Paliativos y Oftalmología.



Por su parte y a los efectos de garantizar las prestaciones durante el asueto administrativo de la próxima semana en los más de 200 centros de atención primaria de la salud de la provincia, el ministerio de Salud estableció mediante la normativa antes referida, la organización y planificación sanitaria pertinente. De esta manera se dispuso que los establecimientos sanitarios provinciales se mantendrán abiertos durante los días 26, 27 y 28 de diciembre en los horarios habituales, con la salvedad que se brindará asistencia sanitaria básica.



No obstante, las tareas y funciones que se desarrollarán durante esos días, serán asignadas y planificadas por los directores a cargo, de acuerdo a la dinámica de los establecimientos asistenciales y en el entendimiento de que la complejidad de cada uno de ellos, determinará el modo de organizarse para brindar una mejor prestación de servicios. Colectivos El transporte urbano de Paraná este lunes 24 de diciembre circulará con la frecuencia de sábado con finalización de recorridos a las 21 en cada cabecera.



El martes 25 de Navidad, el servicio será como el de un domingo o feriado. Se prestará a partir de las 10, con finalización de recorridos a las 22 de cada cabecera, con una frecuencia de 60 minutos aproximadamente entre coches. Bancos Los bancos de todo el país no atenderán ni este lunes 24 ni tampoco el 31 de diciembre, en el marco de las fiestas de fin de año. Esos días se realizarán recargas, pero se recomienda retirar antes el dinero debido a que podría haber faltantes por el cobro del medio aguinaldo.

No obstante, los cajeros funcionan normalmente. Estacionamiento permitido en microcentro La Dirección de Cuerpo Único de Inspectores dispuso el esquema de trabajo con motivo de las fiestas. Está autorizado el estacionamiento, tanto de vehículos particulares como de carga y descarga, de 8 a 21.



La medida rige desde hasta el lunes 31 de diciembre y abarca las siguientes arterias:



Buenos Aires, entre Laprida a Urquiza; Pellegrini, entre Urquiza a Paraguay; Paraguay/Carbó, entre Pellegrini e Illia; Montes Caseros, entre Alem y 25 de Mayo; Corrientes, entre Urquiza y Andrés Pazos (ambas aceras); Corrientes, entre Andrés Pazos y Colón; La Paz, entre Corrientes y San Martín; Laprida, entre San Martín y Buenos Aires (acera izquierda); Urquiza, entre Buenos Aires y Belgrano; España, entre Santa Fe y San Martín (acera norte); 25 de Mayo, entre Papa Francisco e Illia (carril norte); Perú, entre Monte Caseros y Pellegrini; y Chile, entre Venezuela y Perú (carril este).



Cabe señalar que los carriles de del transporte urbano de pasajeros quedan vedados al estacionamiento en los horarios habituales. Feria Salta y Nogoyá La Dirección de Mercados y Ferias informó los horarios de atención de la Feria

de Salta y Nogoyá durante estas fiestas de Navidad. Sábado y domingo funcionará de 8 a 13 y por la tarde de 17 a 21; en tanto el lunes 24 atenderá de 8 a 14. Servicio de Atención al Vecino Este lunes 24 y martes 25, el Servicio de Atención al Vecino (SAV-147) no estará

en funcionamiento. Por tal motivo, quienes necesitan realizar algún reclamo por problemas en alguno de los servicios pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:





- Centro Integrador de Servicios Ciudadanos: 4344765



- Unidad Municipal 1 Centro: 4202239



- Unidad Municipal 2 Oeste: 4355212



- Unidad Municipal 3 Sureste: 4202238 / 4344764



- Unidad Municipal 4 Noreste: 4205067



- Unidad Municipal 5 Borde Costero: 4397521



- Unidad Municipal Sur: 4301190



- Parques y Paseos Oeste: 4201859



- Parques y Paseos Este: 4205066