Sortearán 20 bicicletas y 300 regalos en la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Integrantes de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el barrio Kilómetro 5 ½ en la zona sur de Paraná, informaron que ya están en marcha los trabajos organizativos, para la nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, a realizarse desde el 4 al 6 de enero de 2019.Los organizadores, comprometidos en realizar una gran fiesta ya que se cumplen 55 años de la primera llegada de los Reyes Magos a ese barrio, informaron que "cada una de las tres noches, será un espectáculo alegre en el que pasarán por el Escenario Mayor de la Niñez, artistas nacionales, provinciales y locales. Lo harán también payasos y habrá espectáculos para niños". Según se indicó, está previsto el sorteo de más de 20 bicicletas y unos 300 regalos.En la noche central del sábado 5, se entregará a cada niño presente un vaso de gaseosa, una bolsita con golosinas, porras de papel y un globo. Los mayores no quedaran exentos de regalos, ya que a través de los números que se entregarán en la entrada, participarán de diversos obsequios para el hogar.La entrada, como hace 55 años y porque así nació esta gran fiesta, será libre y gratuita. No se cobrarán las 4000 sillas que dispondrá la organización. No obstante, desde la organización se solicitó desde ya que las familias se acerquen con un sillón y abrigo adicional.Una amplia cantina, apoyo del Gobierno provincial y de la Municipalidad y en conjunto con muchos padrinos que obrarán de sponsors del Festival, serán los únicos sustentos para solventar los cuantiosos gastos.Desde la organización de la Fiesta, apelaron, como cada año, "a la transparencia, esmero y dedicación", bajo el lema "Hacer feliz a un niño, no puede ser comparado con nada en el mundo".Según se indicó, "el rédito económico que se obtenga de este festival, será empleado para continuar con los trabajos de construcción de aulas, dentro del Salón Comunitario y Parroquial".