Radio Costa Paraná cumplió su primer año al aire

La radio pública de Paraná, creada por ordenanza municipal, cumplió un año de existencia real, y continúa sumando programación local a la oferta periodística de la ciudad. Ubicada en el 88.1 del dial, y con la denominación de FM Costa Paraná, el medio estatal capitalino ha sumado su producto al espectro de voces de la radiofonía de la región."Era un compromiso de hacer un medio público, que no sea del Estado, del gobierno, y es muy importante saber que contamos con ese crédito social porque la gente lo entendió así. Y nosotros respondimos haciendo una radio plural, esta su la fuerte impronta", destacó aV, Jorge Riani, coordinador del Multimedio Municipal.Por su parte, Carlos Matteoda, remarcó: "Todos los medios y los periodistas tenemos nuestras limitaciones, a veces por nuestra formación o nuestras creencias, a veces por lo comercial o lo político. En este caso, mi experiencia fue de absoluta libertad y el día que no sea así tendré que irme porque si no estaré incurriendo en una contracción".En tanto, Mario Cati, se mostró "feliz" por el primer año del medio municipal. "Amo la radio y estar en este medio donde todo funciona a pesar de las dificultades del inicio, acá la buena onda reina desde que uno entra por la puerta. Y para eso uno hace su aporte".Además, Washington Varisco, subrayó que "se logró un lindo grupo de trabajo, mas allá de las capacidades de cada uno, lo importante es formar un buen grupo humano".La radio se encuentra ubicada en la terraza de edificio municipal de Cinco Esquinas, donde cuenta con dos estudios, una sala de operación técnica, un estar y una sala de redacción y recepción, todo eso reunido en una construcción de material ensamblable que no altera la línea edilicia del edificio creado en 1965, y que, a la vez, proporciona una vista de altura extraordinaria de la ciudad.