Refuerzos completos y algunas personas sin pasajes en la Terminal de ómnibus

Algunos sin pasaje

Pasajes agotados

Fin de semana y Navidad

Los destinos elegidos

Anticipación y escala

Las Fiestas reúnen a las familias que, por diferentes motivos, están alejados. Hay muchos que que no tienen auto y otros que prefieren transportarse en colectivo. Por tal motivo, la terminal de ómnibus e Paraná, comenzó a tener desde esta mañana, un intenso movimiento de pasajeros, como también de demanda de pasajes.Daniela, del Área de Informes de la Terminal de ómnibus de la capital entrerriana, explicó a, afirmó y dijo que este viernes "desde temprano el movimiento era intenso y. Inclusive, hay otras empresas que viajan a Iguazú (Misiones) que no tiene pasajes hasta la semana próxima, porque están completos", resaltó.Con respecto a los destinos provinciales, la demanda de pasajes hacia el interior entrerriano también estaba muy solicitada, debido a que, pero nosotros no tenemos registro de ese servicio porque no parten desde la terminal. Y al final, hanEl movimiento se intensificó en la Terminal, ya que la administración pública inicia el asueto y seguidamente, el receso hasta el 11 de enero en el caso de la Provincia y hasta el 18 en la Municipalidad de la capital entrerriana. En otros sectores, quienes no trabajan mañana ni el lunes, al culminar su presente jornada laboral ya empezarán a disfrutar de un fin de semana extra largo., para esperar el refuerzo que llega desde otras terminales", explicaron desde el Área de Informes de la Terminal de ómnibus de la capital entrerriana.con mayor demanda de pasajes.Mientras que fuera de los límites entrerrianos,, confirmó Daniela a, dijo.Varias estudiantes que dialogaron con Elonce TV mientras esperaban la llegada de los colectivos, contaron que compraron el pasaje con dos semanas de anticipación para evitar complicaciones. Además, señalaron que las unidades que las iban a llevar a San José, Concordia y Villaguay, tenían 15 minutos de retraso.También hay pasajeros que hacen escala en Paraná y deben esperar algunas horas para que llegue la unidad que lo trasladará. "Generalmente,