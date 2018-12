Muerte en Capibá: Pidieron Justicia por Gabriel Gusmán frente a Tribunales

Familiares y amigos de, se manifestaron este viernes frente a los Tribunales de la capital entrerriana a los fines de exigir Justicia por el crimen.Se trató de la, a poco de cumplirse tres meses del hecho."Nuestro abogado pedirá la imputación de los dos policías, uno por `gatillo fácil´ y el otro por encubrimiento", aseguró a, Alejandra, madre de la víctima. "Pedimos Justicia, que los policías vayan presos. El que mata tiene que ir preso. Basta de `gatillo fácil´", insistió la mujer.En tanto, Maira, hermana de Gabriel, agregó:, porque si hubiera sido mi hermano el que mató a un policía, hoy estaría en el penal y yo no estaría acá pidiendo Justicia; estaría en la puerta del penal llevándole para comer".

"Justicia por la muerte de Gabriel, que alguien se haga cargo"

En la oportunidad, la joven respondió a las críticas lanzadas hacia su familia tras el violento hecho de sangre registrado en barrio Capibá.La gente no nos conoce, no somos negros villeros", sentenció.Y en esa línea instó: "Primero, conóceme, escúchame y conocé la historia de Gabriel, después juzgamos".Asimismo, la hermana del joven asesinado, dejóque fueron imputados por Homicidio Agravado."Vos, el que mató a mi hermano, este 24 y 25 vas a estar celebrando con tu mesa llena, abriendo regalos y abrazando a tu familia, pero yo voy a estar mirando a mis padres y mis hermanos, llorando todos juntos", lamentó. Y continuó:"No vengan con amenazas porque nosotros no amenazamos, solo queremos Justicia", recalcó.Por su parte, el abogado querellante José Iparraguirre, apuntó a: "Hace más de 20 días solicitamos al Ministerio Público que proceda a tomarle declaración de imputado a los policías Diego Ibalo y Rodrigo Molina. Y si el Ministerio Público no toma esta tesitura, vamos a acudir a la jueza de Garantías a fin de que se sea ella quien resuelva que se les tome declaración".Y continuó: "Pudimos acreditar con suficiente certeza que hubo encubrimiento por parte de muchos funcionarios policiales, por lo tanto, se impone que el Ministerio Público tome declaración y se vaya a un juicio oral donde se pueda analizar esta situación"."Solicitamos darle continuidad al proceso penal en tanto removamos este obstáculo, que es lapara llegar al juicio oral a fin de que un Tribunal pueda resolver si los policías actuaron dentro de una justificación, sea legítima defensa o legitimo deber de su cargo", explicó el abogado.Asimismo, Iparraguirre advirtió que los policías están imputados en la causa por el delito de Homicidio Agravado pero que permanecen en libertad mientras se sustancia el proceso penal. "Están trabajando, en tareas pasivas y sin armas", comentó, al tiempo que señaló: "Falta producción de prueba, entre estas, una planimetría solicitamos a Gendarmería".Sobre cómo fue el hecho, el querellante expuso que "Gabriel Gusmán tuvo un altercado con otros vecinos del barrio Capibá, y para cuando el móvil 1021 de la Policía a cargo de Ibalo y Molina llegó al lugar, ese altercado ya había terminado"."Lo persiguen a Gabriel desde arriba del móvil por más de 100 metros hasta que él llega a un terreno de acceso a su domicilio, se detiene en señal de entrega, levanta los brazos, y en ese momento, uno de los funcionarios, que para nosotros es Molina, baja del móvil, se parapeta detrás de un poste, se arrodilla y toma posición de tiro, apunta y dispara a una persona que estaba parada con los brazos en alto y el tiro le entra por la nuca causándole la muerte en forma inmediata", detalló., remarcó, al tiempo que subrayó: "No podemos permitir que la mal llamada `doctrina Chocobar´ opere en la provincia de Entre Ríos", y en esa línea aclaró que la Cámara Federal lo condenó por exceso de legítima defensa.