Arrojaron pirotecnia no autorizada en la plaza y fueron multados

Foto 1/2 Foto 2/2

La Municipalidad a través de la Dirección de Medio Ambiente aplicó la normativa vigente, que prohíbe el uso todo elemento de pirotecnia y cohetería que no hayan sido calificados como de venta libre por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).



Durante la jornada del miércoles, fueron sancionadas económicamente personas que se concentraron en la Plaza 1º de Mayo, donde se manifestaron arrojando pirotecnia no autorizada.



Cabe destacar por estos días, la Comuna realiza operativos de control en toda la ciudad, para cumplimentar lo establecido a través de Decreto N° 1.469/17 que prohíbe la tenencia, utilización, fabricación y comercialización de elementos de pirotecnia y cohetería que no sean de venta libre y produzcan sonorización.



En tal sentido, se recordó que en la ciudad sólo hay cinco comercios autorizados para la comercialización: Villaguay 777; Ernesto Bavio 305; Gualeguaychú 465; Avenida Ramírez 4806 y Churruarín 665.



Asimismo, está vigente un número de WhatsApp para realizar denuncias: 54 343 4 473 795 (sólo recibe fotos o videos)