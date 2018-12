El Ventilador: Algunas opiniones sobre la prevención de accidentes en vacaciones

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Anticiparnos a lo que podría resultar peligroso para los más chicos, es la forma más saludable de protegerlos y aportar a que tengan una infancia feliz y un crecimiento con salud y seguro ya sea en casa, en la escuela, en el club o en cualquier otro espacio donde transcurran sus días.¿Sabíamos que tanto a nivel provincial como municipal existen regulaciones para las actividades en natatorios y piletas públicas o privadas? También se exigen ciertos requisitos en cuanto a las instalaciones en clubes, playas, gimnasios y colonias de vacaciones, a la vez que constituye una obligación que haya personal guardavida presente en este tipo de lugares.-"Un gran saludo al Dr. Paz. Una gran persona, un gran profesional y un gran jefe de servicio de cirugías. De parte del personal de mucamos".-"¿Cómo permiten hacer de guardavidas donde no hay boyado? Hablo del Thompson".-"En Diamante este año se llevó a cabo un Proyecto para algunas Escuelas Primarias para quinto y sexto grado. Se les enseño Natación en el Club Náutico".-"Para colocar una pileta en una casa particular ¿existe algún tipo de habilitación?".-"Hablando de cuidados en el verano con los niños es importante destacar la atención al río, sobre todo en nuestra región. Hay casos en los que aparecen palometas y no estamos totalmente advertidos".-"A los guardavidas hay que sacarles el celular, porque si no, no cuidan a nadie".-"Felicitaciones al Dr. Paz y todo el equipo de profesionales que atendieron a Joaquina. Dios los bendiga a todos por ese bien al prójimo".-"Esto fue culpa de Busti. La playa es otro negocio de Blanca Osuna, como la de Los Arenales, de la que nadie se anima a hablar".-"¿Por qué todos los guardavidas que trabajan para la Municipalidad están en negro? No hacen aportes y a esta altura de la temporada no han firmado contrato".-"Sería interesante saber qué tipo de control químico o análisis se realizan en los clubes".-"El sábado los guardavidas de Bajada Grande estaban jugando al vóley y sacándose fotos en vez de mirar a los chicos que estaban en el agua".-"Saludos a Mariana, una gran profesional y enorme persona... Compartimos actividades en la Escuela Hogar".-"Me preocupan las embarcaciones que llevan personas sin chaleco salvavidas. ¿Quién controla? Es interesante el tema".-"Gracias a la humildad del Dr. Paz que agradece a todos los del 911 y sus compañeros del hospital San Roque. Vamos por muchos como este hombre".-"Felicitaciones doctor por haber estado preparado para auxiliar a Joaquina. Dios lo bendiga y sigan adelante con su atención a todos los que atendieron a Joaquina. Gracias y fuerzas a esa mamá".-"¿Por qué el club Patronato tiene guardavidas pagos por el municipio? ¿Me lo pueden explicar?".-"Cuándo la ley y la policía tienen las manos atadas es la única solución. Muy bien por la gente que hizo lo que hay que hacer".-"No se puede responsabilizar a los vecinos por la muerte si no hay pruebas. La Justicia debería encargarse de investigar lo que pasó y que no quede en la nada".