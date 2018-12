Se recupera el presidente del Iosper tras sufrir un episodio cardiovascular

En la madrugada de este jueves, Cañete ingresó a una clínica local con un dolor toráxico y, tras practicarle un electrocardiograma, se decidió dejarlo internado bajo control médico.



Tras practicarle los estudios correspondientes, se decidió dejarlo bajo control para realizarle estudios. "El paciente se encuentra mejor", informó el médico especialista en Cardiología Intervencionista Martín Hermida, quien añadió que, "se esperarán 24 horas" para que "no repita síntomas y, luego, continuará con controles, pero ambulatorios".



El especialista aclaró que se le hicieron los estudios necesarios para descartar que fuera por algún grado de enfermedad coronaria. En ese orden, "se decidió hacer un cateterismo, lo que establece si el paciente tiene o no alguna afección", explicó Hermida.



El profesional destacó que, a partir de ese estudio, "se detectó que las arterias principales se encontraban normales, pero había una rama secundaria que tenía una obstrucción, siendo la causal de los síntomas". A partir de ello, "se decidió tratar por cateterismo", agregó el cardiólogo.



En este momento, "el paciente se encuentra mejor, y está en terapia con monitoreo cardíaco. Se esperarán 24 horas para que no repita síntomas. Luego, si el riesgo disminuye y los laboratorios son normales, quedará con controles posteriores pero ambulatorios, y el tratamiento que se le practicará será para que tenga una vida normal", aseveró el médico.



Cañete, además de ser evaluado por Hermida, también fue monitoreado por los cardiólogos Joaquín Serra y Orlando Ciardi.