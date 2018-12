Verano y vacaciones de los chicos: "Mejor prevenir que curar"

"La mayoría de los accidentes en piletas ocurren con niños de entre 3 y 6 años"

El Dr. Víctor Paz, Director del Servicio de Cirugía del Hospital San Roque

"Hay gente que no respeta ni siquiera su propia vida"

Mariana Godoy es subdirectora de la Escuela de Guardavidas de la Municipalidad de Paraná

"Se toma conciencia de lo que es la natación a partir de los tres o cuatro años"

El profesor de natación Jorge Marzo

"El municipio se hace cargo del control de los natatorios, tanto para uso recreativo o comercial"

Lorena Caminos, Directora de evaluación y control ambiental

"En las colonias de vacaciones lo único que no se puede hacer es improvisar"

Tomaso Caino, trabajador de colonia de vacaciones

La opinión de los panelistas

Se vienen las vacaciones, el verano, momentos para el disfrute de la pileta y del río. Por eso, se viva con tranquilidad y principalmente sin hechos evitables que pongan en riesgo la vida y la salud.También se exigen ciertos requisitos en cuanto a las instalaciones en clubes, playas, gimnasios y colonias de vacaciones, a la vez que constituye una obligación que haya personal guardavida presente en este tipo de lugares. Al mismo tiempo las normativas prescriben cuáles son los productos y cómo deben utilizarse para el mantenimiento y la limpieza de los natatorios.A la vera de uno de los ríos más importantes del mundo, resaltó que "".Contó que "El caso del año pasado no fue tan grave como el de este mes, pero igualmente hay que tener cuidado.Es un riesgo. También hemos tenido casos de chicos ahogados".Comentó que "fundamentalmente lo que vemos es que,Hablamos con los padres de la niña y refieren a que hay una protección pero es frágil. En muchos casos los chicos las sacan y se ponen a jugar y ahí ocurren los accidentes".Hace unos años a una nena la bomba le aspiró el pelo, no la podían sacar y se ahogó", consideró.Asimismo, manifestó que ""."Las enfermedades que más atendemos tienen que ver principalmente con la contaminación del agua.", resaltó.Expresó que "Cuando ocurre en una casa tampoco se le puede dar la culpa al padre porque no lo cuidó. Los chicos son curiosos, van y tocan".Contó que "el accidente que tuvo Joaquina ocurrió con una pileta que tiene una boya que aspira el nivel del agua. Los chicos van, la sacan y se sientan arriba. Eso no debería poder sacarse, tiene que estar fijo".Resaltó que "La falta de oxigenación en el cerebro es cuestión de minutos. Es fundamental que las personas sepan esta práctica".Remarcó que "toda medida de prevención que se tome sirve, pero por lo que veo no alcanza. En algo estamos fallando. Hay que filtrar de noche o cuando no están los chicos. Los niños juegan, no se puede controlar cuando están todos en la pileta".El 911 acudió en minutos, se fueron cortando las calles hasta llegar a la guardia y ahí la niña fue directo a Cirugía. Agradezco y felicito a todos los médicos que estuvieron. El día siguiente al hecho le practiqué dos cirugías más a la nena para preservar algunos órganos pero tenía altísimo riesgo de vida. Todavía está en terapia", dijo.Y agregó: "".. "Hago hincapié en el pedido a los padres, que a veces los descuidan dos segundos, y ahí aparece la palabra accidente en escena. Pedimos que estén atentos con los chiquitos", aseveró, acotando que también "muchas personas grandes no respetan las indicaciones" que les dan los guardavidas y luego se producen hechos lamentables."Tiene que haber un guardavida por cada espejo de agua", indica la reglamentación, afirmó Godoy. Esto significa un guardavida por pileta. En tanto, dijo que en el río, "está estipulado, uno cada 30 metros" en playas habilitadas.Mencionó asimismo queLa subdirectora de la Escuela de Guardavidas de Paraná indicó que ella se formó "en la primer camada de esta escuela, allá por los años 1987, 1988". Desde ahí, mencionó "hubo periodos de intermitencia en la formación."El municipio tiene herramientas para poder brindar la capacitación, tiene profes y elementos para realizarlos", subrayó.Relató además que hay programas de natación en las escuelas: La Pueyrredón que iba al Club Estudiantes. En la Escuela Hogar tenemos el Centro de Educación Física Nº 1, al que concurren las escuelas del complejo, más las que están cerca de este lugar. Es una pileta abierta, no está climatizada y es nuestra intención que se logre climatizarla".Pedimos que cumplan con los requisitos de la reválida de guardavidas", mencionó.. Dicen `yo sé nadar` pero hay casos como el que ocurrió el año pasado, donde a un muchacho de 18 años le recalcaban sus amigos que era profundo; se tiró igual, desapareció y luego lamentablemente se encontró su cuerpo".Prefectura siempre está presente, apuntó Godoy.Respecto de las acciones en que no se respeta las indicaciones resaltó el caso de Bajada Grande, "donde los chicos se tiran del muelle, pegan la vuelta donde el agua remansea y se van a la playa. Hay muchos padres incluso, con chicos muy chiquitos que están fuera del boyado".aseveró: "Es importante saber nadar, para todas las edades. Es una forma de prevenir todo tipo de accidentes, más allá de los beneficios para la salud", resaltó.", aseguró."Desde un año en adelante llevan a los chicos a aprender a nadar. Pero, indicó el profesor Marzo.Destacó que "no es lo mismo nadar en una pileta, que se tengan la experiencia del río, que lo respeten, que le vayan perdiendo el miedo. En el río hay corrientes, pozos, remansos. El proyecto que tuvimos desde la escuela, como cierre de año, que los chicos naden en el río"., carnet, chaleco? Sé que es difícil controlar, porque salen de cualquier costa. Si Prefectura te encuentra sin el salvavidas, te saca del río. Hay que conocerlo al río, hay que tener le respeto, es necesario hacerle caso al río. Vemos en las playas que está boyado y que no se respeta las indicaciones.", aseveró., señaló que "Nosotros sabemos en qué horario cada persona cumple esta función. Vamos y controlamos el registro del club también"."Evaluamos también que tengan la seguridad de emergencia y nos encargamos de lo edilicio, como el estado del agua.", agregó.Contó que "Solo se entrega si la entidad cumplió con todos los requisitos vinculados a la ordenanza. Luego volvemos a ir y controlamos los sanitarios, vemos si está el guardavidas que corresponde y demás.Les damos un tiempo para regularizarse".Explicó que "".Para denunciar irregularidades, es necesario comunicarse al 4202218., indicó que "es una belleza, un privilegio poder tener contacto con los gurises. Han pasado más de 15 mil chicos por la colonia.Es tan sencillo poder programar las famosas pelopinchos, donde lo que se necesita es enseñarle al vecino que puede tener el derecho de tenerla y que esa agua no es necesario descartarla. Hay que enseñar a usarla".", dijo.Comentó que "en Paraná ha habido tragedias y si no ha habido más es porque hay mucha eficiencia de parte de los profesores y guardavidas.".", consideró.Además, manifestó que "cuando una persona se mete en una zona peligrosa del río, tiene estas actitudes irresponsables porque generalmente hay una estimulación ajena a lo normal. Por otro lado,".Finalmente, dijo que "es impresionante la cantidad de pescadores que no saben nada. La cosa está complicada.Debe ser una decisión política".destacó que en la mayoría de los clubes "se ha incorporado la capacitación en RCP, involucrando a toda la gente que participa activamente en una institución deportiva".resaltó el agradecimiento que realizó la familia de Joaquina, la nena que fue "aspirada" por una bomba de agua mientras estaba en la pileta de su casa. Se sumó al gesto de estos familiares y destacó la labor del Hospital San Roque.preguntó: ¿Se cumplen estas condiciones? ¿Quién las controla? ¿Hay sanciones para quienes las pasan por alto? Y por otro lado: ¿qué ocurre en casa? ¿Adoptamos conductas responsables? ¿Tomamos las medidas adecuadas para evitar hechos indeseados?..., dijo que "es importante concientizar sobre todo porque vivimos en una región con ríos y arroyos. En verano, los lugares en donde uno quiere hacer una recreación en el agua tienen que estar habilitados, tiene que haber boyado. Con las temperaturas más altas, muchos confiados de que saben nadar se tiran en arroyos que cambian su curso según las lluvias, en ríos con peligrosas corrientes"., manifestó que "se han hecho programas muy buenos que tenían que ver con las escuelitas municipales de deportes. Dentro de esas instituciones había una parte de natación y estaban las colonias de vacaciones, que permiten trabajar con entre mil y dos mil chicos por temporada. Allí se les enseña a nadar"., señaló que "la gran mayoría de las piletas que vienen ahora no tienen ese sistema de aspiración, sino que traen un skimmer. Es una gran boca que está arriba de todo, hace entrar el agua y la larga hacia afuera por un chorro. No aspira abajo como las piletas grandes".