Pasó por una boca de tormenta que estaba levantada y rompió el cárter

En diálogo con, Miguel, propietario del vehículo, expresó su indignación y malestar ya que no es la primera vez que le ocurre un hecho de estas características."Es la segunda vez que tengo este accidente,, en ese momento no me di cuenta y realicé un viaje y me quedé sin aceite", indicó.Al relatar lo que sucedió este miércoles por la mañana, Miguel explicó queTras lo sucedido, el hombre llamó, entonces decidió llamar a este medio."Quiero ver cómo se soluciona esto, los errores los pagamos nosotros pero el municipio tendrá que hacerse cargo de esto porque es la segunda vez en dos meses y no quiero que vuelva a ocurrir. A la camioneta la utilizo para trabajar y hacer viajes, la compré hace dos días y esto me trunca un poco porque me estaba por ir de viaje la semana que viene", lamentó Miguel.Finalmente pidió "que se solucionen los problemas de la ciudad porque estos accidentes son repetitivos".