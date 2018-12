El fin de semana estará habilitado al público el piletón del Thompson

Vandalismo en los sanitarios

El secretario de Servicios Ciudadanos de la comuna, Roberto Sabbioni, confirmó a, que este miércoles comenzará el llenado de la pileta ubicada en el balneario Thompson y durante el fin de semana estará en condiciones de ser utilizada por la ciudadanía."La pileta cuenta con equipos nuevos y este miércoles empezará el llenado para que la gente la pueda disfrutar durante el fin de semana", en el horario de 9 a 19.Por otra parte, dio cuenta que se siguen realizado los trabajos para permitir el uso de la playa. "Tenemos un gran desafío con el Thompson que es poder habilitar el balneario, está todo en condiciones menos el agua ya que todavía no nos dan los análisis como para que la gente pueda meterse"."Queremos resolver el problema del arroyo Las Viejas que es lo que nos da el gran inconveniente de la contaminación en la playa. Todas las semanas estamos sacando muestras de agua y cuando los análisis den favorable los vamos a anunciar", indicó."Durante el fin de semana tuvimos problemas en los baños del Thompson y del balneario Municipal. Quiero aclarar que no es la gente que viene a pasarla bien, a comer un asado y disfrutar del lugar, sino que vienen vándalos que intentan romper cosas, como puertas, mingitorios y demás", dijo Sabbioni al dar cuenta sobre los importantes destrozos que se registraron en los nuevos sanitarios del Thompson."Al sereno no le hacen caso y estamos por adoptar otras medidas como es poner límites a los horarios", adelantó el funcionario y mencionó que "estos hechos ocurren a la madrugada y a esa hora no creo que venga alguien a comer un asado".