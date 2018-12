La suba del boleto urbano será "escalonada" desde principios de 2019

La semana pasada, luego de un trabajo de casi dos meses, el Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) elevó al Ejecutivo Municipal de Paraná un dictamen acerca de la necesidad de una fuerte suba del boleto, amparado en estudios técnicos de costos a cargo de especialistas, tanto del oficialismo como de la oposición.



La tarifa media debería situarse en 17,84 pesos, un 92% por encima de la establecida en abril. Este boleto no es la que se abona a bordo de una unidad, sino que es el promedio de todos los tipos de pasajes. Así, la Tarifa Plana con SUBE -que representa más del 50% de los usuarios- debería pasar de los 14,85 pesos a unos 23 pesos, bajo esos condicionamientos técnicos.

Al respecto, el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari, explicó que está en funcionamiento el procedimiento para la evaluación y determinación de una nueva tarifa. En ese sentido, afirmó: "Como dijimos hace varios meses, no habrá aumento de tarifa este año" y estimó que para que un nuevo cuadro tarifario vea la luz podrían pasar varias semanas más.



Es que en la nueva ingeniería que presupone fijar el costo del boleto de colectivo urbano hace falta tener confirmadas las asignaciones de fondos tanto por parte del gobierno provincial, como de Nación.



"El gobierno provincial firmó un compromiso con Nación, porque en estos años ha tenido mayores recursos por coparticipación, incluso por encima de la inflación. En este caso aún queda suscribir un acuerdo entre el Estado entrerriano y cada municipio" que posea servicio de transporte urbano, como Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, La Paz y Chajarí, además de Paraná.



Por su parte, el gobierno nacional estableció en el Presupuesto Nacional 2019 un Fondo de Asistencia a Municipios por la quita de subsidios al transporte, por 5.000 millones de pesos, con los que pretende atender a las capitales provinciales.



"A partir de las definiciones en ambas partidas, se determinará el valor final de la tarifa de colectivo. Eso incluirá también algún grado de aporte o subsidio municipal", evaluó Solari, a propósito del Fondo Anticíclico creado en el Presupuesto Municipal 2019, aprobado la semana pasada por el Concejo Deliberante.



Entre jueves y viernes el intendente Sergio Varisco mantuvo reuniones en Buenos Aires -entre otros temas-, por la eliminación de los subsidios de Nación al transporte, que operará desde el próximo 1 de enero.



En la actualidad, de los 900 millones de pesos que llegaron en 2018 a la provincia, la mitad corresponden al servicio urbano de Paraná. El objetivo de los subsidios, vigentes desde más de una década, era evitar que el costo real se traslade directamente a los usuarios; está compuesto por tres líneas de aportes: Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau); el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP); y el aporte que se entrega a las empresas por el gasoil subsidiado.



"Aún no está decidido" si la suba del boleto será enviada al Concejo Deliberante para ser tratado en sesión extraordinaria, o lo dispondrá el Ejecutivo en uso de sus facultades, aportó respecto al rumbo que tendrá el expediente de aumento.



Por último, despejó dudas de incrementos exponenciales, por encima de los 20 pesos, que fueron trascendiendo como especulaciones a raíz de lo determinado por los costos, o cuando no estaba claro el panorama en torno a lo que iba a suceder con el esquema de subsidios. Y acotó: "La modificación de tarifas será en forma paulatina, escalonada, como se dispuso este año", que se había concretado en dos etapas. (Diario Uno)