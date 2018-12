Piden concientización a padres: niños "están concurriendo solos a las playas"

Video: Piden concientización a los padres: niños "están concurriendo solos a las playas"

Los niños deben concurrir a playas y piletas municipales acompañados por un mayor. Esto no está ocurriendo, lo que acarrea mayores peligros.

Las piletas y playas son excelentes oportunidades para el disfrute veraniego y un fresco alivio contra el calor. Pero el agua también puede ser peligrosa para los niños cuando no se adoptan las precauciones adecuadas.



Piden "ser conscientes" de los riesgos y de la necesidad de tomar precauciones, más aún con una realidad que se repite en estos días.



"Los chicos van solos a la playa", mencionó en Mediodía de Noticias, Mariana Godoy, subdirectora de la Escuela de Guardavidas y mostró preocupación porque "no tenemos a los padres para pedirles que les hagan las recomendaciones del caso a los chicos".



Dejó en claro que los niños que viven en la zona cercana al río "van solos a la costa" lo que acarrea muchos peligros "más aún cuando el río está creciendo. Está más peligroso y corre más rápido el agua".



Dijo además que no se respeta la cartelería. "Para las piletas municipales y las playas hay un horario. Se cierra a las 20 y no hay más servicio de guardavidas", puso relevancia Godoy.



Mencionó que este domingo tuvieron inconvenientes en Bajada Grande. "En la playa está el boyado y la gente se tira más allá del límite establecido, incluso los chiquitos. Incluso se tiran del muelle", contó y mostró su preocupación asegurando que trabajan en conjunto con Prefectura y policía. No obstante admitió, "se van ellos y otra vez vuelven otra vez a tirarse desde el muelle".



Buscan que se tome conciencia "para evitar accidentes". Al respecto dijo: "Estamos cuidando sus vidas. Más allá de que haya guardavidas, deben tomar conciencia de los peligros".



"Hace diez años que empezamos con un proyecto de natación en las escuelas, para que los chicos que no tengan posibilidades de ir a un club, concurran, por ejemplo a la Escuela Hogar. Hay también en el Parque Berduc, otras escuelitas han ido al Club Estudiantes", resaltó.



Puso relevancia en que "estamos rodados de ríos y arroyos, pedimos a los profesores que se `enganchen` con la enseñanza de la natación. Es un derecho del niño aprender a nadar". Elonce.com.