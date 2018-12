Red de Familias Entrerrianas exigió extinción del protocolo de aborto no punible

Integrantes de la Red de Familias Entrerrianas exigieron la extinción del protocolo de aborto no punible. La concentración se realizó frente a Casa de Gobierno.Carla Calcina, abogada, dijo aque "el protocolo es inconstitucional y eso venimos pidiendo en todo el país. Si bien el Código contempla causales de no punibilidad, no es lo mismo que decir de legalidad. Creemos que el protocolo se está aplicando indistintamente sin probar esas causales. Para uno poder aplicar este artículo, tendría que suceder el caso de violación y daño a la salud. Esto se está aplicando de una manera extraña"."Venimos luchando desde hace muchísimo tiempo por el tema de la derogación del protocolo. Hay que tener en claro que en Argentina el aborto es un delito, siempre y en todos los casos. Que después existan causales que eximan la pena, es otra cosa muy distinta", agregó.En el caso ocurrido en Concordia, "supuestamente hay una violación y queremos que se investigue. Si esa violación no existiera, tampoco habría causal para aplicar ese protocolo de manera legal. Queremos saber qué pasó. Si el bebé nació con vida, por más que fuera por unos instantes, automáticamente adquiere los derechos de cualquier persona, los derechos del niño. Si el bebé sobrevivió al aborto eso fue un crimen y abandono de persona".Consideró que "que haya crecido la lista de objetores de conciencia nos hace ruido. Nadie niega que ocurrió un aborto en Concordia. Lo que se niega es la posibilidad de sobrevida"."Supongamos que el aborto se haya encuadrado en los casos de no punibilidad. Una vez que se separó al bebé del vientre de la mamá, el aborto se practicó, los médicos cumplieron con el protocolo. Si ese bebé sobrevivió fuera de la panza aunque sea unos segundos, tendría que haber sido asistido porque tiene derechos"."Decimos que el protocolo es inconstitucional porque Argentina defiende el derecho a la vida desde la concepción", resaltó.