Deberán cobrar doble los empleados de comercio que trabajen los domingos 23 y 30

El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná pidió a la comunidad realizar las compras navideñas con tiempo, y no a último momento. "Todos queremos festejar", señalaron.



Asimismo, subrayaron la importancia de "no concurrir a última hora" de los días 24 y 31 de diciembre, a realizar las compras.



"Como siempre hacemos en este tiempo de fiestas de Navidad y Año Nuevo, los trabajadores de comercio le sugerimos a nuestros vecinos, a los que atendemos a lo largo del año, que hagan sus compras con tiempo, y no a último momento. ¡Así todos podemos festejar!", indicaron.



Durante muchos años el trabajador regresaba a su casa a celebrar las fiestas después de las 22 horas o más. Mediante acuerdos concretados por el gremio se fue estableciendo que el cierre de locales comerciales fuera a las 20 horas, y las grandes cadenas de supermercados a las 18.



Condiciones de trabajo y remuneración



Por otro lado, el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná recordó que, en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, todos los trabajadores que cumplen su labor de lunes a sábados de forma normal y habitual, y sean convocados para desarrollar tareas los días domingo 23 y/o domingo 30 de diciembre deberán percibir horas extras al 100 por ciento más un descanso similar a las horas trabajadas.



Ante cualquier duda o situación particular, el trabajador puede llamar o concurrir a la sede sindical, en calle 9 de Julio 53, y efectuar la consulta.