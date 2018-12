Comenzó un nuevo canje de caballos por motocarros: Entregarán 50 caballos

Reemplazar los caballos

Entrega de motocarros

Testimonios

La Dirección de Salud Animal, dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos comenzó este lunes la recepción de caballos por parte de vecinos, que venían utilizándolos para trabajos forzados, en su mayoría tirando carros. Así, dando continuidad al programa Recuperadores deSerán 50 nuevos motocarros que la comuna pone a disposición de la gente en virtud de este noble objetivo. Esta asistencia se enmarca en el programa Recuperadores de Derechos ?establecido por a la Ordenanza Municipal 1212/92- que prohíbe la circulación de carros con tracción a sangre en el ejido urbano.Bruno García, encargado del sector de equinos en recuperación contó: "Estamos iniciando un canje más de los que ya ha implementado esta. Durante tres días se completa la entrega de los equinos, por una cuestión de espacio, sector y la demanda de trabajo yTodo el trámite incluye observar el destino que le darán los adoptantes: "Se fueron anotando y se supervisó hacia dónde van.Todos los caballos que hoy se entregan salen fuera de la ciudad con destino al campo para su descanso. Muchas personas sufren la entrega por el hecho que van a extrañar al animal ya que se encariñan con ellos; que además lo toman como una herramienta que les dio trabajo para criar a los hijos. Pero no se van a quedar de a pie, sino que tratamos que cambien un estilo de vida con el motocarro", observó.Algunos de los que entregaron su equino para pasar a manejar uno de estos vehículos procurando mejorar su calidad de vida y también la de los animales, expresaron testimonios del momento que estaban viviendo esta mañana.José María Álvarez: "Es un momento difícil para nosotros entregar el caballo, porque hace muchos años que lo tenemos; me ayudó a hacer mi casa, así que lo entrego porque ya está grande y no quiero que siga tirando más el carro. Ahora es tiempo que se vaya, que descanse y sea libre. Este cambio para nosotros es para mejor, porque el motocarro nos va a permitir trabajar mejor".