Se venden los billetes para el Sorteo Extraordinario de Navidad

Ya se comercializan los billetes correspondientes al Sorteo Extraordinario de Navidad 2018. Este año, sortea más de 13 millones de pesos en premios.El primer premio entregará 10 millones de pesos al ganador. Además, estarán los premios de pizarra y los de la instancia No Ganadores.El tradicional sorteo se realizará el próximo 29 de diciembre a través de la Lotería Nocturna de Entre Ríos. El billete se puede adquirir hasta ese día a las 20."Se puede comprar billete entero o la mitad. Entero vale 800 pesos y por la mitad 400. Todos los años tenemos gran cantidad de gente que reserva sus números. Este año los más vendidos son los terminados en 32 (ya no hay más) en 18, 17, 19. Mucha gente se junta en grupo y vienen a comprarlo entero", explicó aAlejandro, de Casa Pinery, ubicada en calle Andrés Pazos 212.Como en las ediciones anteriores, el Sorteo Extraordinario de Navidad brindará una segunda chance de ganar. Aquellos billetes que no hayan sido favorecidos en el sorteo tradicional, podrán participar en el Sorteo de Tickets No Ganadores, que este año sortea un auto, una moto y 10 Smart TV.