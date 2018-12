Aclaran que no está habilitada la apertura de nuevo local bailable en Paraná

La Dirección General de Habilitaciones, Concesiones y Uso del Espacio Público de la Municipalidad de Paraná, hace saber a la comunidad que no se encuentra habilitado el boliche bailable pronto a abrir en la zona este.



El local nocturno, ubicado en calle Francisco Venturini en inmediaciones a Avenida Almafuerte, había promocionado su apertura para el este sábado 15 de diciembre a través de las redes sociales; es por ello que desde la comuna aclararon que el mismo no cuenta con la documentación aprobada para funcionar.



Asimismo, se informó que la Policía ya fue notificada respecto a que no puede haber apertura ante la falta de cumplimiento de las observaciones que se le hicieron cuando presentaron la carpeta para la habilitación.