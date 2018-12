Suba del boleto de colectivo: Cuáles son los costos que estiman los técnicos

Paraná Empresarios buscan conseguir una suba del boleto urbano antes de fin de año

Tras el pedido de las empresas que brindan el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná para unapara antes de fin de año, desde la Defensoría del Pueblo confirmaron aque no acompañan la solicitud.", indicó el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay. Y en ese sentido aclaró que "el grupo de contadores que representa a UNA, Cambiemos y el Ejecutivo no analizó una tarifa plana, sino, el boleto circunstancial para quienes no tienen ningún beneficio, y los que".Cuándo se le consultó a Garay, éste indicó: "La comisión resolvió, en base a la tarifa plana,"El intendente tiene el dictamen que no salió por unanimidad porque el FpV y Defensoría no lo apoyamos, así que será él quien resuelva sobre el costo del boleto, si lo transformará en una trifa plena y subsidiará el resto, o no", aclaró, al tiempo que esperanzó:Y en ese sentido, explicó por qué Defensoría no apoyó el pedido de amento del boleto por parte de los empresarios."No acompañamos ese dictamen porque Varisco dijo en una de las reuniones del SITU que durante el presente año no iba a ver más aumentos de boleto, y porque es importante aclarar cuestiones que no están resueltas: por qué circulan 190 coches y no los 160 de la concesión, y porque no está dado el momento para un aumento del boleto debido a que recién se están discutiendo paritarias, y los estatales y empleados de comercio, los que más hacen uso del servicio urbano, hasta no saber cuál será su ingreso, tampoco se les puede trasladar esta cuestión", detalló.En ese marco, Garay también se preguntó "qué pasará a partir de enero cuando rija la". "Nos preocupa que la quita de subsidios no se traslade en un nuevo aumento a los usuarios y que sea un boleto inalcanzable", argumentó."Es una decisión política y madura la que hay que tomar respecto de qué pasará con el transporte público de pasajeros. Porque si no hablamos de ecuación económica, y no del servicio que se presta. Por eso no apoyamos el pedido para un aumento del boleto de colectivo", sentenció.Y en esa línea bregó por "revisar la quita de subsidios con las otras tres intendencias que forman el área metropolitana: Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda"."Antes de tomar una decisión,, recomendó Garay.a los fines de que los sectores asalariados y jubilados puedan pagar esos montos. "Si no hay un acompañamiento a los sectores asalariados, esta situación no tendrá una solución", cerró.