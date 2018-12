El Ventilador: Algunos mensajes sobre dónde vacacionar en época de crisis

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

A esta altura del año... ¿Quién no quiere cortar con la rutina, alejarse de las obligaciones y tomarse unas merecidas vacaciones? Después de meses de estar soportando los embates de una economía inestable, con una inflación que nos obliga a ajustar cada vez más y frente al precio elevado del combustible, es de esperar que lo más conveniente sea buscar las opciones que se adapten a nuestra economía.En estos tiempos difíciles... ¿Podemos hablar de nuevas tendencias a la hora de vacacionar?; ¿Qué evolución han tenido los precios?; ¿Se adaptan a la situación económica?; ¿Hay promociones?; ¿Quiénes y a qué lugares se viaja?-"Corrijan al señor del Rowing. Es la cuota mensual más el derecho de pileta para asociarse, no sólo el derecho".-"Le pregunto al dirigente de Rowing si los paranaenses que no somos socios podemos hacer uso de las playas y parrillas, ya que creo hay un convenio con la Municipalidad".-"Tengo la suerte de poder viajar a Brasil (sur) y por ejemplo en Camboriú podés comer en bufet libre hasta por 150 pesos con bebida. Si quieres, hasta los nombres de los restaurantes te doy ¿dónde comes por esa plata acá? Eso al que conoce no lo cambia por nada".-"Kohan parece de Cambiemos, está militando el ajuste. Quiere que vayamos a Cayastá y a Brugo. ¡Por favor!".-"No es verdad que Uruguay no devuelve el IVA. Viajo seguido y siempre abonando con tarjeta de crédito y lo reintegran. Lo que no hacen más es el tanque lleno de nafta".-"Los paranaenses sin recursos terminarán en el Complejo Los Arenales desde afuera o en el piletón de Sabbioni. Sino, en el Thompson. A los privados hay que expropiarles los márgenes del río. Son libres".-"Mientras siga habiendo clubes que intrusan las playas que son de los paranaenses no vamos a avanzar nunca y nuestra Paraná no será nunca turística".