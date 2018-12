Cómo trabajarán los comercios en las fiestas

Se acercan las fiestas y los comerciantes esperan que las ventas repunten, principalmente el 24 de diciembre.



María Eugenia Velázquez, subsecretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, indicó a Elonce TV que "esperamos que haya un repunte en las ventas para este 24 de diciembre. Esperamos que el pago de aguinaldo repercuta con una alza en las ventas, pero hasta el momento viene estandarizado".



Comentó que "siempre hay una queja progresiva de los comerciantes debido a la inflación, a la baja en las ventas, pero tenemos que tratar de ponerle un poco de optimismo y confiar en que haya buenas ventas".



Remarcó que "24 y 31 son feriado puente, por lo que son días no laborables que no revisten la característica de un feriado nacional. El empleador puede optar por abrir o no abrir. Son las fechas de mayor venta, así que suponemos que se trabajará con total normalidad. Son días no laborables, por lo que no conllevan un pago extra de horas extraordinarias ni nada. El 31 aparentemente algunos comercios no abrirían".



La principal diferencia es que en un día no laborable el empleador decide si se trabaja o no, en cambio en un feriado común está obligado a respetarlo.



"Confiamos en que nuestro país salga adelante, que haya una inyección de dinero en el mercado y que puedan levantar las ventas", agregó.