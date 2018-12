Imploran por donaciones para continuar con la labor de un comedor solidario

La historia de Sandra es similar a la de otras mujeres de los barrios más humildes de la ciudad que decidieron abrir las puertas de sus hogares para brindar un plato de comida a los chicos de las familias carenciadas.Se trata de una vecina de Capibá comprometida con la situación de las familias que la rodean, quien. Pero hace unos cuatro meses que ya no cuenta con los recursos para continuar con la tarea solidaria y anteimploró por donaciones de mercadería."Las madres del barrio, un día nos pusimos a cocinar y a través de una cuenta en Facebook y grupos de WhatsApp, contamos con gente que nos donaba mercadería, leche, masitas, ropa, calzado y pañales, cosas que ayudaban bastante a las familias.. Pero últimamente, hace cuatro semanas, que no contamos con ayuda", contó a, Sandra, impulsora de la iniciativa solidaria."Buscamos a las familias que sabíamos que no tenían para un plato de comida o una taza de leche, armamos un listado, pero al ver que eran bastantes, hicimos hasta ahí porque esa era plata de mi bolsillo", rememoró la mujer. Es que según señaló,

"Los chicos vienen a golpear las manos para pedir comida o una taza de leche"

"La familia es grande y entre todos los ayudamos. Siempre pensamos en el que no tiene porque ya la pasé con mis hijos", remarcó Sandra.Y en sentido comentó que "nos llegaban bastantes donaciones y teníamos para cocinar los lunes y jueves, y para la merienda de los sábados, pero ahora no tengo nada para cocinar"."Yo quiero seguir con el comedor y el merendero, pero no tengo los recursos.", detalló.En la oportunidad, señaló que, "quizás, por miedo, la gente no enviaba donaciones porque el barrio estaba complicado por el chico que mataron". A eso se le sumaron las intensas lluvias que se registraron en el último tiempo y que agravaron la precaria situación de las familias carenciadas."Fueron muchas las familias afectadas, y si bien desde Provincia enviaron alimentos, colchones y nylon, no llegaron para todos"."También presenté un nota a Comedores Escolares el 27 de julio con fotocopia de los DNI de los 100 chicos que asistían al merendero, pero hasta el momento no tuve novedades, me dijeron que no había partidas", reveló al respecto.