Ola de escraches genera conmoción en Paraná

Los testimonios

A partir de que se hizo público el dramático relato de la actriz Thelma Fardín, que denunció a Juan Darthés por violación, se conocieron testimonios de gran cantidad de jóvenes que sufrieron situaciones similares.En Paraná, a través de las redes sociales, muchas jóvenes contaron y exposieron "a todo aquel que no entendió que el `no´ es `no´" y fue forzada "a hacer lo que no quería". Durante el día se difundieron distintas situaciones que padecieron muchas mujeres, principalmente cuando eran adolescentes.El objetivo es "que se sepa, que no le pasa a ninguna más", indica una víctima de abuso.Además, se difundió una lista con nombres de los "acusados" de distintos acosos y abusos. Son todos jóvenes de entre 18 y 28 años.