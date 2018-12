Piden que obra social reconozca droga para niño que padece cáncer

Enzo Gabriel Raineri cumplió cuatro años en el mes de noviembre y padece un tipo de cáncer infantil denominado neuroblastoma, en el estadio 4. Es una enfermedad que afecta su glándula suprarrenal izquierda, sobre el riñón, y tuvo diseminación por la médula ósea y huesos del cráneo. Desde Paraná fue derivado al hospital Gutiérrez de Buenos Aires, donde debe realizar un tratamiento "muy agresivo porque es una enfermedad muy agresiva, es rápida y hay que atacarla con todo", contó su papá Gonzalo a"Pasó por quimioterapias muy fuertes. Una vez que el tumor se achicó le hicieron una operación para quitar los residuos de ese tumor, luego tuvo un autotrasplante de células madre. El protocolo médico indica que tiene que continuar con radioterapias y luego con una droga que se fabrica en Europa, es muy cara, 200.000 euros y se le tiene que aplicar en cinco sesiones", agregó el hombre. Pero la obra social que tiene la familia no la aprueba."Tenemos la obra social de la provincia pero nos rechazó el pedido de los médicos por esta droga. Argumentan que está a prueba, pero no es así porque en Europa y Estados Unidos está aprobada y en Argentina, la doctora Mercedes Lombardi, que lo trata a Enzo en Buenos Aires, ya ha atendido a ocho chicos con esta droga y con muy buenos resultados", explicó Gonzalo.Además mencionó que desde la obra social "sostienen que este tratamiento produce caída de cabello, fiebre, reducción de plaquetas, pero son cosas que cualquier quimioterapia lo hace porque las drogas son agresivas, la explicación que dan no tiene una lógica. También hacen referencia a un caso de Mendoza, y dicen que la droga no fue aprobada, pero eso no es así porque el chiquito esta recibiendo la medicación con buenos resultados; y tiene la aprobación de ANMAT".Como padres "tenemos esa esperanza de que a Enzo lo puedan ayudar con esta droga que es necesaria porque educa al acuerpo para atacar esas células cancerígenas porque la enfermedad suele reaparecer sino se trata".Ante la negativa de la obra social, con el asesoramiento de un abogado, la familia iniciará un recurso de amparo.Actualmente, Enzo se está recuperando del trasplante y tiene unos días de control. Luego tiene unas sesiones de radioterapia, tras lo cual tendría que usar esta droga, "estaríamos hablando de un mes y medio que la necesitaría", dijo el papá.Finalmente, el hombre expresó: "Necesitamos que ellos consigan la droga, sino ellos no pueden hay un Estado que los puede respaldar, nosotros somos afiliados que pagamos. No necesitamos dinero ni tenemos intereses económicos, Dios nos sustenta en todo, lo único que pedimos es por Enzo".