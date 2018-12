Piden la reparación de casilla de gas para el funcionamiento del comedor escolar

La comunidad educativa de la escuela Nº19 "María Rosa Balbarrey", ubicada sobre calle Crisólogo Larralde, entre José María Paz y Selva de Montiel, reclamó ante, por la urgente reparación de la casilla de gas para el funcionamiento del comedor durante el receso escolar."Esto es urgente porque los chicos necesitan del comedor", sentenció antela directora de la institución educativa, Cristina Franck."Tenemos muchos reclamos por proyectos de refacción total para la escuela que están previstos para el año próximo, pero nos urge la reparación de la casilla de gas; el piso está hundido porque eso fue construido sobre pozos y al parecer no se cerró bien, y desde julio comenzó a ceder", explicó la directiva. "La casilla de gas, en cualquier momento se cae. Ya se cayó una parte del tapial", señaló."Arquitectura de la Provincia viene, mira, saca medidas y promete que vuelve pero la cuestión se estira desde el mes de julio y la solución no llega", apuntó Franck.Y en ese sentido indicó que "hace 15 días tuvimos que pedir un tubo de gas y la empresa nos dijo que otro, en esas condiciones, no iban a traer". "La planta no nos va a cargar otro tubo en estas condiciones", remarcó.La urgencia de la comunidad radica en que el comedor permanece abierto durante todo el año, y solo cierra sus puertas el 25 de diciembre y 1º de enero."Al comedor asisten 87 chicos, y en verano, vienen hasta 25 chicos. Pero si no tenemos gas, con qué se les cocina", se presentó la directora de la escuela Balbarrey. "Estamos a la deriva", completó.En la oportunidad, Franck comentó que, hace unos meses, por un problema en la cocina, desde Arquitectura de la Provincia les pidieron que compraran los elementos para los arreglos con un fondo común de los docentes, y desde la repartición provincial pusieron la mano de obra para solucionar los inconvenientes."Creo que la Provincia puede tener fondos para arreglar. Porque la otra casilla está en condiciones, se trataría de habilitarla", señaló la directora de la escuela.Asimismo, comentó que las ampliaciones que se hicieron en 2010 "fueron construidas sobre un pozo, el que fue mal tapado, comenzó a ceder y ya se advierten las rajaduras sobre las paredes".