Una vivienda fue consumida por un incendio intencional: Piden asistencia

Una vivienda fue consumida por un incendio que se presume intencional. El siniestro ocurrió en la mañana de este martes, sobre calle Ameghino al final, a la altura de Cortada 1336, en Paraná.Los damnificados apuntan a una mujer con problemas psiquiátricos, hermana de la ex pareja del propietario de la vivienda."La hermana de la ex pareja de él vino con un bidón de nafta y lo arrojó sobre la casa para prenderle fuego, los vecinos vieron cómo con un encendedor, prendió fuego todo", contó a, Sandra Jacumini, sobrina de Roberto Carlos Pérez, el dueño de la casa."Lo poco que tenía, lo perdió todo", lamentó. Y en ese sentido, apuntó a la presunta responsable del siniestro: "Ella venía y lo molestaba todo el tiempo. Venía y hacía lo que quería".Las pérdidas materiales fueron totales. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos como consecuencia del siniestro.Quienes puedan colaborar con asistencia a la familia, pueden comunicarse al (0343) 154380196.