"No chocó un poste, terminó con la vida de Tirsa", lamentó el padre de la joven

Los padres de Tirsa Mierez, la joven de 19 años fallecida como consecuencia de un fatal accidente de tránsito, manifestaron a la jueza Carolina Castagno del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, su desacuerdo con el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron la Fiscalía y la defensa de Luis Beber, quien pactó tres años de prisión condicional por el hecho.Es que para dilucidar las responsabilidades por el fatal siniestro, hubo dos juicios abreviados. Por un lado, David Beisel acordó una pena de dos años y nueve meses de exclusión condicional; y por el otro, Beber convino tres años de pena condicional.se mostró disconforme por la resolución del caso respecto de las responsabilidades de Beber, y ese sentido sentenció: "Lamentablemente, las leyes no acompañan. No es que quiero que sufra lo que nosotros, pero tampoco que por artilugios, se disfrace o le busquen la quinta pata al gato"."Si lo hiciste, hacete cargo", apuntó Mierez, al tiempo que recordó que Beber, "se cruzó alcoholizado"."No chocó un poste, terminó con la vida de Tirsa, de nuestra hija, y nadie me la va a devolver, pero esto se tiene que modificar, alguien se tiene que hacer cargo", exigió el padre de la víctima."Más allá de la pérdida, duelen estas posturas que se toman porque por un poco más y fue culpa de ella", apuntó Mierez, al tiempo que recordó: "Nos dolió mucho cuando nos convocaron a una mediación y nos pidieron que pusiéramos un precio"."Tirsa era única, la escuela a la que iba le hizo un mural en reconocimiento, trabajamos juntos siempre a favor de los niños. Era una luz, una campanita de colores, ella era alegría. No hay palabras ni precio para significar lo que era Tirsa", aseguró.La madre de víctima, también enfrentó a Beber en la audiencia, cara a cara, y le manifestó: "No dejo de ver la responsabilidad de Beisel porque cada vez que salía con mi hija, le pedía que la cuidara, cosa que no hizo, pero también veo su responsabilidad. Ud. venía alcoholizado, venía de una fiesta donde le recomendaron que no manejara porque había tomado. Se garantizaron los derechos de ustedes como imputados, pero los nuestros como padres, no".Según registró, durante el juicio abreviado, el octogenario pidió disculpas por el hecho, y dijo que hubiera preferido haber muerto él y no una joven de 19 años, pero que a esta situación no podía cambiarla.Sin embargo, los padres de la víctima se mostraron "en contra de la postura del remordimiento que él dice tener".El acuerdo de juicio abreviado al que arribaron la Fiscalía y la defensa, con la expresa disconformidad por parte de la familia de la víctima, deberá ser homologado, o rechazado, por la jueza Castagno durante una audiencia pautada para este viernes 21 a las 12hs.En caso que el acuerdo sea rechazado por la magistrada, uno de los defensores de Beber, el Dr. Guillermo Vartorelli adelantó aque, "hicimos reserva de Casación y del caso federal para continuar en otra instancia y lograr el principio de igualdad, entendiendo que no puede diferenciarse la situación de Beber cuando se accedió al juicio abreviado por parte del mayor responsable que, conforme surge de la prueba y la acusación fiscal, era Beisel".