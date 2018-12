"Quiero que esto pare": el desesperado pedido de un joven discapacitado

Hace seis años Nicolás de 29 años, tuvo un accidente, quedó cuadriparésico y está en silla de ruedas. Desde hace un tiempo, vive una compleja situación familiar y denuncia que sus progenitores lo maltratan física y verbalmente."No puedo dejar que siga pasando esto, es como levantarse a la guerra; quiero que esto pare", dijo en diálogo conpara dar cuenta de lo que está viviendo.Para evacuar necesita que le hagan una maniobra "y muchas veces no me hacen caso. Yo tengo una mesita al lado de mi cama donde tengo las cosas básicas y me la alejan. Cuando siento dolores neuropáticos, que son los más difíciles de tratar y que se siente como si te pinchan o te queman, ellos dicen que lo hago cínicamente y que es capricho mío"."Esta situación se repite y hemos tratado de solucionarlo de muchas maneras. No sólo se ha llegado a la violencia verbal sino que toman represalias. Me tiran al piso, me han asfixiado y tuve que responder con lo que puedo. Ha venido la policía, me han visto en el piso y se me burlan", relató el joven.Al no tener respuestas de parte de la policía ante los numerosos llamados que ha realizado, este lunes "llamé a tribunales y se enteraron de todo, me dijeron que van a venir. Espero que actúen como deben actuar.Nicolás indicó que tiene "muchos amigos, hermanos y primos; pero mis hermanos no me acompañan desde hace mucho tiempo, ni los ayudan a ellos (por sus padres), en parte son víctimas también aunque no los quiero justificar".Tras el accidente estuvo en terapia intensiva un año en Buenos Aires. "Me dieron por muerto, tuve cuatro paros y mejoré muchísimo". Luego fue a un centro de rehabilitación en Galarza. "No es lindo estar ahí, le pedí ayuda a mis viejos para que me saquen pero no querían, hasta que los llamó el director y me sacaron. Al principio no molesté. Hace unos cuatro años que estoy en mi casa, pero el maltrato empezó a hacerse más frecuente, la situación se fue aumentando y pido que este termine. Yo no dejaría a un discapacitado tirado en el piso. Podría ir a un centro, pero no es lo que quiero, aparte puedo estar acá", expresó el muchacho.Esta situación releva una dramática situación que, ante lo difícil del cuadro, divide a las familias y supera a quienes tienen al cuidado a personas con discapacidad, las cuales además de padecer por su estado de salud, sufren por no encontrar la contención que necesitan.