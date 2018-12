Destacada banda cristiana reconocida a nivel mundial se presenta en Paraná

La productora OnAir presenta este lunes en Paraná "Argentina se une" en cuyo marco estará dando su show la banda Miel San Marcos que es el ministerio de músicos y cantantes, encargado de dirigir la alabanza y la adoración de la Iglesia Cristiana más relevante a nivel mundial."Estamos trabajando a contrarreloj. Los chicos de Miel San Marcos ya están en la provincia", relató ael productor de Claudio Ibarra. Y puso de relieve que para el espectáculos de hoy, a las 20, "hay gente que está viniendo de Brasil y otras provincias de Argentina, como Santa Fe, desde donde están llegando tres o cuatro colectivos"."Es una de las bandas principales a nivel cristiano. Grabaron su último disco en el Madison Square Garden completamente lleno", señaló Ibarra, al tiempo que hizo hincapié en que "no hay iglesia cristina que no tenga tres o cuatro temas de ellos".Acotó que "el consejo pastoral de la Provincia apoya este evento. Además estará el pastor Cris Méndez, influyente a nivel mundial"."Todos creemos en un solo Dios. La idea es compartirlo con la gente de afuera, más allá de que sea cristiana o no", expresó el productor, a la vez que manifestó que "estamos con la expectativa de completar la capacidad. Aún quedan tickets, pero la gente está llamando y consultando para conseguir sus entradas".