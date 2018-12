Presentaron el nuevo Código de Edificación de Paraná

El nuevo Código de Edificación fue presentado al Intendente Sergio Varisco, con la participación de funcionarios del gabinete municipal, concejales de los diferentes bloques y la ciudadanía representada a través de los colegios de profesionales, como integrantes de la Comisión de Código Urbano.



Después de un trabajo que demandó algo más de dos años entre el ámbito público y el sector privado, con la participación de áreas técnicas del Municipio, colegios de profesionales y organismos relacionados con la construcción, se logró un consenso en los lineamientos de este nuevo Código. El documento se elevará próximamente al Concejo Deliberante para su tratamiento.



Varisco destacó la amplia participación generando un espacio de diálogo y debate para el abordaje de los criterios fundacionales en la redacción de esta nueva norma. "Un nuevo Código (de Edificación que para su elaboración demandó tiempo, casi dos años y medio, pero que es el resultado del consenso de todas las partes intervinientes en el proceso de elaboración de este instrumento, que regirá en la ciudad y esto es lo más importante".

Más adelante, el Jefe Comunal explicó que "la planificación de la ciudad está regida por dos códigos: el de planeamiento y el de edificación".



Respecto de esto último, Varisco precisó que se viene trabajando en su confección desde el inicio de la gestión, alrededor de estos dos años y medio, con los distintos sectores desde vecinales, colegios que tienen incumbencia en el tema (ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra)". Luego indicó que esta normativa "es la que regula cómo y con qué materiales se construyen viviendas y edificios en la ciudad, y qué exigencias hace el estado municipal al respecto".



Este nuevo código viene a reemplazar uno ya obsoleto que data del año 1962. "Casi 56 años sin modificación, remarcó el Intendente. Aquí se incorporan en materia de construcción nuevos materiales, se duplican las exigencias de accesibilidad a los edificios para personas con capacidades diferentes, se exige mayor número de cocheras para dar un paliativo a la difícil situación del tránsito en nuestra ciudad y mayores exigencias en el periodo de construcción para que no se afecten viviendas linderas", expresó el mandatario paranaense. Lineamientos generales del nuevo código de edificación

Respecto de algunos de los puntos excluyentes de este nuevo instrumento, el vicepresidente de la Comisión de Código Urbano, Martín Gabioud, sostuvo que puntualmente tiene incumbencia en las nuevas formas de construcción, la protección del vecino y "establece por parte del Estado reglas de juego claras con el sector privado, en un tema tan relevante como Paraná que es capital de provincia y en constante crecimiento, y donde muchas veces se dan tensiones ante construcciones de envergadura".



En líneas generales aborda un planteamiento que otorgue una mejor calidad de vida a las personas en términos materiales involucrados en la construcción y mayores exigencias para los profesionales en materia de construcciones sustentables. Se contempló en el tema de edificios la incorporación de retardadores pluviales, sistemas que permiten mitigar el caudal de agua de lluvia durante los picos máximos.



Esta nueva normativa, no solo apunta a otorgar protección al vecino frente a estos aspectos, sino responder al necesario desarrollo urbano y de planificación que necesita la ciudad. La participación conjunta de todos los sectores permitieron la redacción de un nuevo Código y corresponde ahora al Concejo Deliberante analizarlo, tratarlo en comisión y aprobarlo para que sea una norma vigente en la ciudad de Paraná.



Gabioud remarcó que se trata de un Código "de avanzada, progresista, donde se balancearon, por un lado, el rol que tiene el estado para regular este tipo de normativa y, por otro , se tuvo en cuenta al sector privado como generador de mano de obra y trabajo genuino en la ciudad".



Prevalecieron aspectos relacionados con las formas de construcción. "No es la misma hoy que hace 30 años atrás. Hoy se plantean y priorizan cuestiones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Se aumentaron los metros mínimos necesarios para construir y otro aspecto es el tema del tránsito en Paraná que, obviamente, difiere de años atrás y donde la exigencia actualmente pasa por un número mayor de cocheras".



Una de las funciones de la Comisión de Código Urbano fue la elaboración de este nuevo Código (de Edificación), pero además se trata de un área con incumbencia en todas las excepciones que se van presentando en materia de edificación, expedientes que se recepcionan semana a semana para su tratamiento.



En tanto que para el año próximo, se tiene en agenda comenzar a trabajar sobre la redacción de un nuevo Código Urbano.

Se encontraban presentes, integrando la Comisión de Código Urbano, funcionarios de las Secretarías de Proyectos Estratégicos, y Legal y Técnica; Subsecretarias de Planeamiento; de Medio Ambiente; Direcciones de Fiscalización de Construcciones Urbanas; de Diseño Urbano y Gestoría.



También representantes de los Colegios de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos; de Arquitectos; de Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Entre Ríos, Asociación de Desarrolladores de Viviendas de Entre Ríos (Aduver); Cámara Argentina de la Construcción, Regional Entre Ríos-; y Colegio de Corredores Inmobiliarios.