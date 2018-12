Secuestraron 15 vehículos en controles de alcoholemia y por ruidos molestos

"Se retuvieron nueve vehículos cuyos conductores dieron positivo al test de alcoholemia y seis motovehículos por escapes no reglamentarios que superaron los decibeles permitidos", confirmó a Elonce TV, Subdirector del Cuerpo Único de Inspectores de la Municipalidad de Paraná, Germán Leites.



Los operativos al tránsito vehicular para el control de alcoholemia y decibelímetro de escapes libres se realizaron este fin de semana en zona de Cinco Esquinas y otros puntos de Paraná. En tanto, el domingo, los inspectores colaboraron junto al personal policial en los cortes de tránsito por la congregación de hinchas de River en la zona de Plaza 1º de Mayo.



"Si bien venimos con esta campaña de concientización y prevención, continúan existiendo las infracciones por test positivos de alcoholemia, ruidos molestos y cruces de semáforos en rojo", señaló Leites, al tiempo que justificó que los operativos son para "armonizar el tránsito vehicular".



"Se intima al propietario para que, en el plazo de diez días, saque el escape no reglamentario y en el caso que vuelva a circular, las medidas serán más severas", comentó al respecto.



Y en ese sentido indicó que "tras un relevamiento en la zona del hospital San Roque, donde hay muchos niños internados, en una hora pico, pasaron 180 motos, de los cuales, 100 eran con escapes libres".



"Si seguimos dejando que las motos sigan circulando con escapes libres, imagínense el impacto ambiental que eso generaría", apuntó.



"Para los conductores, los controles, sin dudas, que no son de su agrado, pero esta campaña de concientización data de años", remarcó.



Por los controles para las Fiestas



En la oportunidad, adelantó que hubo una reunión con el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow, a los fines de establecer los puntos de control de cara a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.



"El alcohol al volante es causal de siniestro, como al momento de circular a alta velocidad, y Paraná tiene antecedentes sobre eso. Todos somos responsables de tomar medidas al momento de circular con las medidas de precaución necesarias", sentenció Leites. (Elonce)