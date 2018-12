Plim Plim cumplió su objetivo: pañales para Once por Todos y ayuda para Renzo

El payaso Plim Plim es un símbolo de la jornada solidaria Once por Todos. Cada 8 de Diciembre, se hace presente en la Sala Mayo para entregar el fruto de todo un año de trabajo y aportar su granito de arena.Desde la segunda edición de Once por Todos, el payaso paranaense colabora con la jornada solidaria y para este año se impuso además el desafío de ayudar a Renzo Oliva, el pequeño de un año que debe someterse a un tratamiento de células madre en China para poder ver.Cerca de las 14 de este sábado, Plim Plim llegó hasta la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná en una camioneta repleta de pañales. Según contó, logró juntar 2.000 pañales para adultos que serán repartidos entre los beneficiarios."Cuando llegué a los 2000 pañales decidí parar, y las últimas semanas que trabajé decidí donársela para Renzo Oliva", dijo el payaso, al tiempo que agradeció a la gente que además "me donó ropa y comestibles para Suma de Voluntades"."Once por Todos es algo muy especial porque ayudar no sólo hace bien a quien lo hace sino a quien recibe", reflexionó.Sobre su apoyo al pequeño de Paraná que nació con retinopatía del prematuro, Plim Plim recordó que "me encontré con ellos y les dije que iba a hacer algo por Renzo, de lo que gané le dono 8000 pesos pero no estoy solo, detrás de mi siempre está la gente que me ayuda y en total les estoy entregando 14150 pesos"."Estamos muy agradecidos por lo que hizo por Renzo", dijo Carla, mamá del niño, señalando que Plim Plim "en los primeros eventos que hicimos se acercó para ofrecernos su ayuda".