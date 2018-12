La gran fiesta de la Solidaridad está en marcha: Ayudar hace Bien

"A Remises Centro las donaciones comenzaron a llegar desde temprano"

El polideportivo de Oro Verde, centro de recepción de donaciones

Desde hace 14 años, Once Por Todos enlaza las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad y las manos solidarias que hacen de este evento, una iniciativa cada vez más grande. La idea fue impulsada por Canal Once y, con el paso de los años, fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos.Cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná, con 11 horas de transmisión televisiva y una gran cantidad de artistas, músicos y espectáculos que se presentan en el escenario, la propuesta es ayudar.Comisiones vecinales de cada barrio, empresas, comercios, clubes, instituciones intermedias, artistas, deportistas y una verdadera muchedumbre protagonizan esta jornada solidaria impulsada para colaborar, porque sabido es que "todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".Minutos pasadas las 9 de la mañana, comenzó el trabajo de las comisiones vecinales, que se transforman en un punto esencial para concentrar las donaciones que por la tarde llegarán hasta la Sala Mayo.Desde la, que tiene dos puntos de recepción: el salón vecinal y la esquina de Don Bosco y Pecotche, indicaron que "la gente ya está trayendo sus donaciones, y todas etiquetadas y bien organizadas para que las cosas lleguen a destino de manera más rápida. Los esperamos que vamos a estar hasta las 16".Desde el otro punto de esta vecinal, remarcaron que "la gente está respondiendo muy bien, desde hace 7 años que estamos trabajando para Once por Todos. La ropa llega en buen estado y seleccionada. Todos los que participamos lo hacemos con mucho amor y cariño".recepciona donaciones en calles Ceballos y Almirante Brown. Juan Carlos Eberle invitó a donar a los vecinos y clientes de la remisera. "Ya hay donaciones desde temprano, la gente pasa y deja su bolista. Si hay algún cliente que nos llama, pasamos a buscar la donación", indicó.Una vecina de la zona llegó con su nieta, a acercar una bolsa "repleta de ayuda". La mujer manifestó: "Hay mucha gente que sufre, hace bien al corazón donar".Remises Centro participará por la tarde de la gran caravana.En el polideportivo de la localidad de Oro Verde se recepcionan las donaciones de la gente.Osvaldo y Nahuel,"Estamos con la colaboración de bomberos, los esperamos para recibir sus donaciones. Estamos hasta las 16. Vamos a recepcionar su ayuda", aseveró Osvaldo, que además contó que las donaciones que se habían recepcionado en el CIC de Oro Verde, fueron trasladadas al polideportivo.", destacaron.Eltambién recibe donaciones y esperan superar los buenos resultados obtenidos el año pasado."Todo lo que sirva para el uso de los hospitales y la gente que menos tiene es bienvenido", indicaron."Siempre que podemos ayudamos, zapatos, sabanas, ropa de nena, de varón", dijo una vecina de El Gato que acercaba su donación a la entidad.Con globos, banderas, chalecos y carteles, lade call Díaz Vélez y Almirante Brown, no pasa desapercibido. "Nos levantamos temprano, adornamos y ahora estamos seleccionando la ropa que nos traen los vecinos. Estamos con mucho entusiasmo", dijo Analía.se recepcionan las donaciones de la gente. "Estamos muy contentos de poder participar de esta gran obra de caridad a nivel provincial. Estaremos pasando por el barrio para contarles a los vecinos que van a poder traer sus donaciones. Estamos en la Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días", dijo Sara.Recomendaron que los elementos que acerquen "estén sanos, en buen estado, etiquetadas".